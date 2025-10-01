Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Вечером среды, 1 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине, курсом на юг, - сообщалось в 17:36.

Вражеский БпЛА в направлении Чернигова, - сообщалось в 17:41.

Несколько групп вражеских БпЛА на востоке Черниговщины и на границе с Сумщиной курсом на юг, - сообщалось в 17:58.

БпЛА на северо-востоке Ровенской области западным курсом, - сообщалось в 18:06.

В 18:08 ВС сообщили:

БпЛА на Черниговщине курсом на н.п.Борзна, н.п.Короп, н.п.Понорица;

БпЛА на Сумщине в направлении Конотопа.

БпЛА курсом на Батурин (Черниговщина) с севера, - сообщалось в 18:11.

БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный, - сообщалось в 18:20.

