РУС
Новости Атака беспилотников
440 5

Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Враг атакует дронами вечером 1 октября

Вечером среды, 1 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине, курсом на юг, - сообщалось в 17:36.

Вражеский БпЛА в направлении Чернигова, - сообщалось в 17:41.

Несколько групп вражеских БпЛА на востоке Черниговщины и на границе с Сумщиной курсом на юг, - сообщалось в 17:58.

БпЛА на северо-востоке Ровенской области западным курсом, - сообщалось в 18:06.

В 18:08 ВС сообщили:

  • БпЛА на Черниговщине курсом на н.п.Борзна, н.п.Короп, н.п.Понорица;
  • БпЛА на Сумщине в направлении Конотопа.

БпЛА курсом на Батурин (Черниговщина) с севера, - сообщалось в 18:11.

БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный, - сообщалось в 18:20.

беспилотник (4348) атака (565) Воздушные силы (2708)
Два Шахеди рухаються в напрямку Польщі через Волинь - яке там прикордонне воєводство, врубайте тривогу, піднімайте літаки
01.10.2025 18:39 Ответить
ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов

к кому обращаться?

что вам нужно? деньги? внимание? люди?

уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран

кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше

но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******

если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает

но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области

мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям

наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт

не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно

опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!

простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать

поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
01.10.2025 18:47 Ответить
Володя!
Де вечірня казочка про "рожеве фламінго" солом'яного бичка 🐄 для кріпаків?
Котра година мля?😡🤬
01.10.2025 18:48 Ответить
Лавров все больше напоминает депрессивного осла в прихожей колбасной фабрики. Этакого уставшего Иа, рожденного на фермах рязанских животноводов. Богатырские подковы давно натерли его ноги, а седло боевой лошади оставило неизлечимые синяки и шрамы. Он знает, что ему скоро лезть на конвейер в одну сторону, поэтому, даже не старается. Текст зачитывает вяло, машинально, на ********. Как человек, что уже на все махнул копытом.
01.10.2025 18:51 Ответить
то запустіть наші по кацапах у відповідь!
01.10.2025 18:51 Ответить
 
 