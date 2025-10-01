Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы
Вечером среды, 1 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Группа вражеских БпЛА на Черниговщине, курсом на юг, - сообщалось в 17:36.
Вражеский БпЛА в направлении Чернигова, - сообщалось в 17:41.
Несколько групп вражеских БпЛА на востоке Черниговщины и на границе с Сумщиной курсом на юг, - сообщалось в 17:58.
БпЛА на северо-востоке Ровенской области западным курсом, - сообщалось в 18:06.
В 18:08 ВС сообщили:
- БпЛА на Черниговщине курсом на н.п.Борзна, н.п.Короп, н.п.Понорица;
- БпЛА на Сумщине в направлении Конотопа.
БпЛА курсом на Батурин (Черниговщина) с севера, - сообщалось в 18:11.
БпЛА на востоке Харьковщины, курс - западный, - сообщалось в 18:20.
ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов
к кому обращаться?
что вам нужно? деньги? внимание? люди?
уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран
кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше
но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******
если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает
но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области
мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям
наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт
не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно
опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!
простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать
поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
Де вечірня казочка про
"рожеве фламінго"солом'яного бичка 🐄 для кріпаків?
Котра година мля?😡🤬
==========
то запустіть наші по кацапах у відповідь!