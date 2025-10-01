Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері середи, 1 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на південь, - повідомлялося о 17:36.

Ворожий БпЛА в напрямку Чернігова, - повідомлялося о 17:41.

Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь, - повідомлялося о 17:58.

БпЛА на північному сході Рівненщини західним курсом, - повідомлялося о 18:06.

О 18:08 ПС повідомили:

БпЛА на Чернігівщині курсом на н.п.Борзна, н.п.Короп, н.п.Понориця;

БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа.

БпЛА курсом на Батурин (Чернігівщина) з півночі, - повідомлялося о 18:11.

БпЛА на сході Харківщини, курс - західний, - повідомлялося о 18:20.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

БпЛА з півночі Рівненщини курсом на північ Волині, - повідомлялося о 18:54.

БпЛА курсом на м.Самар (Дніпропетровщина) з південного сходу, - повідомлялося о 18:56.

БпЛА на Харківщині курсом на н.п.Чугуїв, н.п.Зміїв/Мерефа, - повідомлялося о 18:57.

Оновлення

О 19:34 ПС повідомили:

БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину і Сумщину;

БпЛА на сході Чернігівщині в районі н.п.Батурин;

БпЛА на заході Сумщини курсом на Конотоп;

БпЛА на Київщині курсом на н.п.Володарка.

