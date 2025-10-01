УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 879 15

Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Ворог атакує дронами ввечері 1 жовтня

Ввечері середи, 1 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на південь, - повідомлялося о 17:36.

Ворожий БпЛА в напрямку Чернігова, - повідомлялося о 17:41.

Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь, - повідомлялося о 17:58.

БпЛА на північному сході Рівненщини західним курсом, - повідомлялося о 18:06.

О 18:08 ПС повідомили:

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на н.п.Борзна, н.п.Короп, н.п.Понориця;
  • БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа.

БпЛА курсом на Батурин (Чернігівщина) з півночі, - повідомлялося о 18:11.

БпЛА на сході Харківщини, курс - західний, - повідомлялося о 18:20.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

БпЛА з півночі Рівненщини курсом на північ Волині, - повідомлялося о 18:54.

БпЛА курсом на м.Самар (Дніпропетровщина) з південного сходу, - повідомлялося о 18:56.

БпЛА на Харківщині курсом на н.п.Чугуїв, н.п.Зміїв/Мерефа, - повідомлялося о 18:57. 

Оновлення

О 19:34 ПС повідомили:

  • БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину і Сумщину;
  • БпЛА на сході Чернігівщині в районі н.п.Батурин;
  • БпЛА на заході Сумщини курсом на Конотоп;
  • БпЛА на Київщині курсом на н.п.Володарка.

Дивіться також: Сили ППО впродовж вересня знищили 10,2 тис. ворожих повітряних цілей. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4972) атака (569) Повітряні сили (3050)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Лавров все больше напоминает депрессивного осла в прихожей колбасной фабрики. Этакого уставшего Иа, рожденного на фермах рязанских животноводов. Богатырские подковы давно натерли его ноги, а седло боевой лошади оставило неизлечимые синяки и шрамы. Он знает, что ему скоро лезть на конвейер в одну сторону, поэтому, даже не старается. Текст зачитывает вяло, машинально, на ********. Как человек, что уже на все махнул копытом.
показати весь коментар
01.10.2025 18:51 Відповісти
+6
Ілюстративний прогноз щодо фіналу війни.

Сьогодні Микола витяг зі ставу здохлу щуку, яка вдавилася карасем.

Карась, живий, трохи побитий, був витягнутий з пащі агресивної тварюки, та випущений у рідну стихію.

В нього є шанс пожити, на відміну від агресорки.

Щуку, що переоцінила свої сили, зжерли коти.

показати весь коментар
01.10.2025 19:20 Відповісти
+5
Володя!
Де вечірня казочка про "рожеве фламінго" солом'яного бичка 🐄 для кріпаків?
Котра година мля?😡🤬
показати весь коментар
01.10.2025 18:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два Шахеди рухаються в напрямку Польщі через Волинь - яке там прикордонне воєводство, врубайте тривогу, піднімайте літаки
показати весь коментар
01.10.2025 18:39 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов

к кому обращаться?

что вам нужно? деньги? внимание? люди?

уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран

кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше

но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******

если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает

но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области

мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям

наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт

не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно

опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!

простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать

поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
показати весь коментар
01.10.2025 18:47 Відповісти
Володя!
Де вечірня казочка про "рожеве фламінго" солом'яного бичка 🐄 для кріпаків?
Котра година мля?😡🤬
показати весь коментар
01.10.2025 18:48 Відповісти
Лавров все больше напоминает депрессивного осла в прихожей колбасной фабрики. Этакого уставшего Иа, рожденного на фермах рязанских животноводов. Богатырские подковы давно натерли его ноги, а седло боевой лошади оставило неизлечимые синяки и шрамы. Он знает, что ему скоро лезть на конвейер в одну сторону, поэтому, даже не старается. Текст зачитывает вяло, машинально, на ********. Как человек, что уже на все махнул копытом.
показати весь коментар
01.10.2025 18:51 Відповісти
Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3577278
==========
то запустіть наші по кацапах у відповідь!
показати весь коментар
01.10.2025 18:51 Відповісти
та золотий унітаз миндича не літає...
показати весь коментар
01.10.2025 19:02 Відповісти
це в нас акустичні датчики так працюють,знаємо шо куди летить
показати весь коментар
01.10.2025 19:19 Відповісти
ті, що на півночі рівненнщини зявились - це бульбаші вже запускають? може пора по мозирю валить?
показати весь коментар
01.10.2025 19:20 Відповісти
Ілюстративний прогноз щодо фіналу війни.

Сьогодні Микола витяг зі ставу здохлу щуку, яка вдавилася карасем.

Карась, живий, трохи побитий, був витягнутий з пащі агресивної тварюки, та випущений у рідну стихію.

В нього є шанс пожити, на відміну від агресорки.

Щуку, що переоцінила свої сили, зжерли коти.

показати весь коментар
01.10.2025 19:20 Відповісти
Польща підняла шість (!) бортів F-16 у повітря поблизу з кордоном України - будуть полювати за одним-двома Шахедами в разі зальоту з сусіднього Бресту (Білорусь)
показати весь коментар
01.10.2025 19:21 Відповісти
😔 Близько 30 бортів F-16 підняли Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія біля нашого кордону - тримаємо кулаки, що така кількість допоможе НАТО збити два дрони
показати весь коментар
01.10.2025 19:38 Відповісти
нам потрібно приклад брати, як потрібно дрони збивати
показати весь коментар
01.10.2025 20:10 Відповісти
 
 