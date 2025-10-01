Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері середи, 1 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Група ворожих БпЛА на Чернігівщині, курсом на південь, - повідомлялося о 17:36.
Ворожий БпЛА в напрямку Чернігова, - повідомлялося о 17:41.
Декілька груп ворожих БпЛА на сході Чернігівщини та на межі з Сумщиною курсом на південь, - повідомлялося о 17:58.
БпЛА на північному сході Рівненщини західним курсом, - повідомлялося о 18:06.
О 18:08 ПС повідомили:
- БпЛА на Чернігівщині курсом на н.п.Борзна, н.п.Короп, н.п.Понориця;
- БпЛА на Сумщині в напрямку Конотопа.
БпЛА курсом на Батурин (Чернігівщина) з півночі, - повідомлялося о 18:11.
БпЛА на сході Харківщини, курс - західний, - повідомлялося о 18:20.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
БпЛА з півночі Рівненщини курсом на північ Волині, - повідомлялося о 18:54.
БпЛА курсом на м.Самар (Дніпропетровщина) з південного сходу, - повідомлялося о 18:56.
БпЛА на Харківщині курсом на н.п.Чугуїв, н.п.Зміїв/Мерефа, - повідомлялося о 18:57.
Оновлення
О 19:34 ПС повідомили:
- БпЛА на заході Харківщини курсом на Полтавщину і Сумщину;
- БпЛА на сході Чернігівщині в районі н.п.Батурин;
- БпЛА на заході Сумщини курсом на Конотоп;
- БпЛА на Київщині курсом на н.п.Володарка.
ещё раз, уважаемые господа и дамы великих кабинетов
к кому обращаться?
что вам нужно? деньги? внимание? люди?
уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран
кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше
но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******
если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает
но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области
мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям
наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт
не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно
опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!
простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать
поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
Де вечірня казочка про
"рожеве фламінго"солом'яного бичка 🐄 для кріпаків?
Котра година мля?😡🤬
==========
то запустіть наші по кацапах у відповідь!
Сьогодні Микола витяг зі ставу здохлу щуку, яка вдавилася карасем.
Карась, живий, трохи побитий, був витягнутий з пащі агресивної тварюки, та випущений у рідну стихію.
В нього є шанс пожити, на відміну від агресорки.
Щуку, що переоцінила свої сили, зжерли коти.