Сили ППО впродовж вересня знищили 10,2 тис. ворожих повітряних цілей. ВIДЕО
Впродовж вересня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 10215 повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, українська ППО знищила:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 79 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23";
- 20 крилатих ракет "Калібр";
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 15 крилатих ракет "Іскандер-К"
- 2724 ударних БпЛА типу Shahed;
- 755 розвідувальних БпЛА;
- 6610 БпЛА інших типів.
Окрім цього, авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено 327 літаковильотів, зокрема:
- близько 270 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
"У вересні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 516 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - йдеться у повідомленні.
к кому обращаться?
что вам нужно? деньги? внимание? люди?
уже где-то год, а то и больше, у нас на севере пробитый кран
кран течет мопедным говном, всегда с севера более массированные налёты мопедной *****, учитывая что количество площадок там больше
но ещё так происходит потому что на севере, как видно по всем статистикам (вашим же, которые публичные), антидроновая деятельность объективно очень ******
если в Сумской области раздуплились и начали активно этим заниматься, и есть результат. и то понятное дело что всё ещё прилетает
но из условных 10 там прилетает условных 5 сейчас, а не условные 9-10 как в Черниговской области
мне продолжают писать просто толпы людей по этому поводу. даже пишут те самые экипажи, которых на севере понты, и рассказывают как у них обстановка по сбитиям
наведите пожалуйста порядок с этим ****** краном в Черниговской области и начните заниматься вопросом. хоть какую-то коммуникацию высрите, а не просто забейте хер и думайте что тема сама собой пройдёт
не пройдёт, пока не будет шагов вперёд, о которых нам точно будет известно
опять же, повторюсь - тема не касается всех тех кто и так там работает, и своими силами сбивает хоть по мопеду, хоть по двум. вам всем спасибо за работу!
простые люди (то есть основная аудитория данного канала) тоже не в состоянии проблему решить, учитывая что гражданским у нас по этим целям работать запрещено - можете ещё проблем себе заработать
поэтому, в пятый раз наверное обращаюсь к местным королям и их начальникам - займитесь антидроновой обороной
в приоритете
и быстрее
иначе толку нет абсолютно никакого от того что вы там находитесь
Николаевский Ванек
Пане модератор Цензора, будь.ласка 🙏🙏🙏🙏 опублікуйте цей пост з тг каналу Николаевский Ванек, на Цензор.нет, заради спільної справи - належного захисту неба України. Чернігівщина ж Україна, я так розумію.