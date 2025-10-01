Силы ПВО в течение сентября уничтожили 10,2 тыс. вражеских воздушных целей. ВИДЕО

В течение сентября 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 10215 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, украинская ПВО уничтожила:

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;

2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

15 крылатых ракет "Искандер-К"

2724 ударных БпЛА типа Shahed;

755 разведывательных БпЛА;

6610 БпЛА других типов.

Кроме этого, авиацией Воздушных Сил в течение августа осуществлено 327 самолето-вылетов, в частности:

около 270 - на истребительное авиационное прикрытие;

более 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В сентябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 516 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.

