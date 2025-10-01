РУС
Силы ПВО в течение сентября уничтожили 10,2 тыс. вражеских воздушных целей. ВИДЕО

В течение сентября 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 10215 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, украинская ПВО уничтожила:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
  • 79 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23";
  • 20 крылатых ракет "Калибр";
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 15 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 2724 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 755 разведывательных БпЛА;
  • 6610 БпЛА других типов.

Кроме этого, авиацией Воздушных Сил в течение августа осуществлено 327 самолето-вылетов, в частности:

  • около 270 - на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 50 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В сентябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 516 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.

