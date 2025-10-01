РУС
"Тайная армия ботов РФ" манипулирует демократией во Франции, Германии и Европе, - Макрон

Макрон о российских ботах

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Запад недооценил влияние россиян на общественное мнение через распространение неправды, и предупредил, что "тайная армия ботов РФ" распространяется "в наших демократиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В частности, по его словам, на Западе долгое время недооценивали Россию.

"Россия может быть экономически намного слабее Европы, ее население сокращается, а промышленность не является инновационной. Но она производит гораздо больше оружия и более быстрыми темпами. Мы недооценили угрозу", - заявил он.

Макрон повторил свой тезис о том, что Европа находится в перманентном состоянии конфронтации.

"Наряду с терроризмом, Россия является самой большой структурной угрозой для европейцев. Она ставит под угрозу нашу коллективную безопасность через вмешательство в наши избирательные кампании, кибератаки, убийства оппозиционных деятелей и миграционные потоки, которые используются как рычаги влияния. Россия испытывает нашу противовоздушную оборону и изменила свою ядерную доктрину", - подчеркнул он.

Также Макрон отметил, что на Западе недооценили степень влияния россиян на общественное мнение из-за распространения неправды.

"Наши открытые общества уязвимы к информационной войне. Мы будем наивными, если не признаем, что российская тайная армия распространяется в наших демократиях. Она состоит из этих маленьких, безликих воинов, которых называют цифровыми ботами. Они манипулируют демократией во Франции, Германии и Европе", - отметил президент Франции.

дезинформация (357) россия (97473) боты (69) Макрон Эмманюэль (1458)
рашка давно ініціює кризи і проблеми в кранах заходу і не лише
в них плани на кілька кроків вперед
01.10.2025 19:07 Ответить
Рашка країна, яка нічого доброго для світу не зробила, вона може експортувати тільки терор і брехню.
01.10.2025 19:28 Ответить
Народ в Европе жутко токсичный. Ему ли не знать. Боты его мучают клоун.
01.10.2025 19:37 Ответить
Не накаркай на свою спш.
народ у Республіці Франція точно не токсичний.
Доповідаю за власними відчуттями і контактами.
01.10.2025 19:58 Ответить
От, пішли тези часів Холодної Війни.
01.10.2025 19:48 Ответить
Піzдос, кеп відкрив істину....
01.10.2025 19:56 Ответить
 
 