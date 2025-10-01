"Таємна армія ботів РФ" маніпулює демократією у Франції, Німеччині та Європі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що Захід недооцінив вплив росіян на громадську думку через поширення неправди, і попередив, що "таємна армія ботів РФ" поширюється "в наших демократіях".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Так, за його словами, на Заході тривалий час недооцінювали Росію.
"Росія може бути економічно набагато слабшою за Європу, її населення скорочується, а промисловість не є інноваційною. Але вона виробляє набагато більше зброї, і швидшими темпами. Ми недооцінили загрозу", – заявив він.
Макрон повторив свою тезу про те, що Європа перебуває в перманентному стані конфронтації.
"Поряд з тероризмом, Росія є найбільшою структурною загрозою для європейців. Вона ставить під загрозу нашу колективну безпеку через втручання у наші виборчі кампанії, кібератаки, вбивства опозиційних діячів та міграційні потоки, які використовуються як важелі впливу. Росія випробовує нашу протиповітряну оборону і змінила свою ядерну доктрину", – наголосив він.
Також Макрон зауважив, що на Заході недооцінили ступінь впливу росіян на громадську думку через поширення неправди.
"Наші відкриті суспільства вразливі до інформаційної війни. Ми будемо наївними, якщо не визнаємо, що російська таємна армія поширюється в наших демократіях. Вона складається з цих маленьких, безликих воїнів, яких називають цифровими ботами. Вони маніпулюють демократією у Франції, Німеччині та Європі", – зазначив президент Франції.
