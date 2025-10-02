РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 112 460 человек (+980 за сутки), 11 224 танка, 33 336 артсистем, 23 296 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 112 460 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1112460 (+980) человек;

танков - 11224 (+1) ед.;

боевых бронированных машин - 23296 (+2) ед.;

артиллерийских систем - 33336 (+12) ед.;

РСЗО - 1507 (+2) ед.;

средства ПВО - 1224 (+0) ед.;

самолетов - 427 (+0) ед.;

вертолетов - 346 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 65823 (+271);

крылатые ракеты - 3790 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 63303 (+29);

специальная техника - 3979 (+0).

Потери врага 1 октября

о цэ дило, кацап не должен расслабляться, а должен дохнуть.
02.10.2025 07:24 Ответить
02.10.2025 07:26 Ответить
Саме так. Десь зник той під@р))
02.10.2025 07:31 Ответить
02.10.2025 07:31 Ответить
❗️До зими Україна може здійснити великий напад на Крим, - Sky News (
02.10.2025 07:27 Ответить
02.10.2025 07:27 Ответить
журналістам Sky News хочеться їсти не тільки ескаргот і фуагра, а ще і на Різдво звозити сім'ю на Мальорку.
02.10.2025 07:46 Ответить
02.10.2025 07:46 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
02.10.2025 07:39 Ответить
02.10.2025 07:39 Ответить
Минув 4243 день москальсько-української війни.
46 одиниць знищеної техніки (навіть менше ніж вчора) та 980 чумардосів за день.
Броня - 3. Арта та логістика теж мінімум. В РСЗО напевно попали позавчорашні Сонцепьоки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 112 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
02.10.2025 08:43 Ответить
02.10.2025 08:43 Ответить
02.10.2025 08:46 Ответить
02.10.2025 08:46 Ответить
 
 