Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 112 460 человек (+980 за сутки), 11 224 танка, 33 336 артсистем, 23 296 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 112 460 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 2.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1112460 (+980) человек;
танков - 11224 (+1) ед.;
боевых бронированных машин - 23296 (+2) ед.;
артиллерийских систем - 33336 (+12) ед.;
РСЗО - 1507 (+2) ед.;
средства ПВО - 1224 (+0) ед.;
самолетов - 427 (+0) ед.;
вертолетов - 346 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 65823 (+271);
крылатые ракеты - 3790 (+0);
корабли/катера - 28 (+0);
подводные лодки - 1 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны - 63303 (+29);
специальная техника - 3979 (+0).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
46 одиниць знищеної техніки (навіть менше ніж вчора) та 980 чумардосів за день.
Броня - 3. Арта та логістика теж мінімум. В РСЗО напевно попали позавчорашні Сонцепьоки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 112 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.