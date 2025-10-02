ДПСУ ліквідувала ворога разом із технікою: окупанти тікали між деревами. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів знищили два ворожі укриття, транспорт і особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного російського військового дрон ліквідував під час втечі між деревами, інших - разом з автівкою на відкритій місцевості.

Кадри бойової роботи бійці ДПСУ оприлюднили в соцмережах.

