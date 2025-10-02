ДПСУ ліквідувала ворога разом із технікою: окупанти тікали між деревами. ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники-оператори FPV-дронів знищили два ворожі укриття, транспорт і особовий склад окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одного російського військового дрон ліквідував під час втечі між деревами, інших - разом з автівкою на відкритій місцевості.
Кадри бойової роботи бійці ДПСУ оприлюднили в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #461390
показати весь коментар02.10.2025 01:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.10.2025 01:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль