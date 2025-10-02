ГПСУ ликвидировала врага вместе с техникой: оккупанты убегали между деревьями. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении пограничники-операторы FPV-дронов уничтожили два вражеских укрытия, транспорт и личный состав оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одного российского военного дрон ликвидировал во время бегства между деревьями, других - вместе с автомобилем на открытой местности.

Кадры боевой работы бойцы ГПСУ обнародовали в соцсетях.

