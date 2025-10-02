ГПСУ ликвидировала врага вместе с техникой: оккупанты убегали между деревьями. ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении пограничники-операторы FPV-дронов уничтожили два вражеских укрытия, транспорт и личный состав оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, одного российского военного дрон ликвидировал во время бегства между деревьями, других - вместе с автомобилем на открытой местности.
Кадры боевой работы бойцы ГПСУ обнародовали в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кто не спрятался - я не виноват!...".