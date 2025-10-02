УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 112 460 осіб (+980 за добу), 11 224 танки, 33 336 артсистем, 23 296 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 112 460 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1112460 (+980) осіб

танків – 11224 (+1) од

бойових броньованих машин – 23296 (+2) од

артилерійських систем – 33336 (+12) од

РСЗВ  – 1507 (+2) од

засоби ППО – 1224 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів  – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271)

крилаті ракети  – 3790 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29)

спеціальна техніка – 3979 (+0)

Втарти ворога 1 жовтня

о цэ дило, кацап не должен расслабляться, а должен дохнуть.
показати весь коментар
02.10.2025 07:26 Відповісти
Саме так. Десь зник той під@р))
показати весь коментар
02.10.2025 07:31 Відповісти
❗️До зими Україна може здійснити великий напад на Крим, - Sky News (
показати весь коментар
02.10.2025 07:27 Відповісти
журналістам Sky News хочеться їсти не тільки ескаргот і фуагра, а ще і на Різдво звозити сім'ю на Мальорку.
показати весь коментар
02.10.2025 07:46 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
02.10.2025 07:39 Відповісти
Минув 4243 день москальсько-української війни.
46 одиниць знищеної техніки (навіть менше ніж вчора) та 980 чумардосів за день.
Броня - 3. Арта та логістика теж мінімум. В РСЗО напевно попали позавчорашні Сонцепьоки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 112 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.
показати весь коментар
02.10.2025 08:43 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 08:46 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
02.10.2025 09:04 Відповісти
 
 