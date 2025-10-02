Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 112 460 осіб (+980 за добу), 11 224 танки, 33 336 артсистем, 23 296 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 112 460 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 2.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1112460 (+980) осіб
танків – 11224 (+1) од
бойових броньованих машин – 23296 (+2) од
артилерійських систем – 33336 (+12) од
РСЗВ – 1507 (+2) од
засоби ППО – 1224 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271)
крилаті ракети – 3790 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29)
спеціальна техніка – 3979 (+0)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
46 одиниць знищеної техніки (навіть менше ніж вчора) та 980 чумардосів за день.
Броня - 3. Арта та логістика теж мінімум. В РСЗО напевно попали позавчорашні Сонцепьоки.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 112 000 це більше, ніж все населення Ліпецької області.