Вражеские обстрелы в Запорожской области: ранен мужчина
Вследствие атаки российских войск на Васильевский район ранения получил 73-летний мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Всего за сутки оккупанты совершили 587 атак по 13 населенным пунктам области, в частности:
-
5 авиаударов по Гуляйполю, Зализничному, Полтавке и Горькому;
-
380 атак дронами различных типов (преимущественно FPV) по селам и городам региона;
-
5 обстрелов из РСЗО;
-
197 артиллерийских ударов.
Зафиксировано не менее 13 случаев повреждения жилых домов и хозяйственных построек.
