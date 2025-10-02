РУС
Вражеские обстрелы в Запорожской области: ранен мужчина

Последствия в Запорожской области

Вследствие атаки российских войск на Васильевский район ранения получил 73-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты совершили 587 атак по 13 населенным пунктам области, в частности:

  • 5 авиаударов по Гуляйполю, Зализничному, Полтавке и Горькому;

  • 380 атак дронами различных типов (преимущественно FPV) по селам и городам региона;

  • 5 обстрелов из РСЗО;

  • 197 артиллерийских ударов.

Зафиксировано не менее 13 случаев повреждения жилых домов и хозяйственных построек.

