Ворожі обстріли на Запоріжжі: поранено чоловіка

Унаслідок атаки російських військ на Василівський район поранення дістав 73-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом за добу окупанти здійснили 587 атак по 13 населених пунктах області, зокрема:

5 авіаударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому;

380 атак дронами різних типів (переважно FPV) по селах і містах регіону;

5 обстрілів із РСЗВ;

197 артилерійських ударів.

Зафіксовано щонайменше 13 випадків пошкодження житлових будинків і господарських споруд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 700 ударів, 49 людей поранено