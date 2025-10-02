УКР
Новини Обстріли Запорізької області
Ворожі обстріли на Запоріжжі: поранено чоловіка

Унаслідок атаки російських військ на Василівський район поранення дістав 73-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом за добу окупанти здійснили 587 атак по 13 населених пунктах області, зокрема:

  • 5 авіаударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому;

  • 380 атак дронами різних типів (переважно FPV) по селах і містах регіону;

  • 5 обстрілів із РСЗВ;

  • 197 артилерійських ударів.

Зафіксовано щонайменше 13 випадків пошкодження житлових будинків і господарських споруд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 700 ударів, 49 людей поранено

Гуляйполе (115) обстріл (31124) Запорізька область (4135) Пологівський район (162)
