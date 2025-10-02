Ворожі обстріли на Запоріжжі: поранено чоловіка
Унаслідок атаки російських військ на Василівський район поранення дістав 73-річний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Загалом за добу окупанти здійснили 587 атак по 13 населених пунктах області, зокрема:
-
5 авіаударів по Гуляйполю, Залізничному, Полтавці та Гіркому;
-
380 атак дронами різних типів (переважно FPV) по селах і містах регіону;
-
5 обстрілів із РСЗВ;
-
197 артилерійських ударів.
Зафіксовано щонайменше 13 випадків пошкодження житлових будинків і господарських споруд.
