Доба на Запоріжжі: ворог завдав майже 700 ударів, 49 людей поранено

Російські загарбники протягом доби завдали 696 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав двох ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого 49 людей дістали поранення.

Крім того, війська РФ здійснили 10 авіаційних обстрілів по Залізничному, Новоселівці, Успенівці та Малій Токмачці.

Низку населених пунктів ворог атакував безпілотниками. Під ударом 496 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) перебували Новомиколаївка, Балабине, Комишуваха, Червонодніпровка, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Зелене та Чарівне.

8 обстрілів з РСЗВ завдано по території Запоріжжя та Полтавки.

180 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

