Сутки в Запорожской области: враг нанес почти 700 ударов, 49 человек ранены
Российские захватчики в течение суток нанесли 696 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Враг нанес два ракетных удара по Запорожью. В результате чего 49 человек получили ранения.
Кроме того, войска РФ осуществили 10 авиационных обстрелов по Зализнычному, Новоселовке, Успеновке и Малой Токмачке.
Ряд населенных пунктов враг атаковал беспилотниками. Под ударом 496 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) находились Новониколаевка, Балабино, Камышеваха, Красноднепровка, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Зеленое и Чаривне.
8 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Запорожья и Полтавки.
180 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
