Из-за непогоды враг уменьшил количество беспилотников, но усилил артудары на юге, - Силы обороны
Украинские защитники отразили атаки на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Россияне применяли дроны-камикадзе и более 1 130 артиллерийских боеприпасов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"Ситуация на юге Украины остается сложной и напряженной.
Под влиянием сложных погодных условий враг несколько уменьшил количество применений беспилотных авиационных средств, однако усилил артиллерийские обстрелы", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на разных направлениях наши войска остановили многочисленные попытки противника продвинуться.
-
Гуляйпольское направление: украинские защитники отразили пять атак врага вблизи населенного пункта Полтавка.
-
Ореховское направление: отражены две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.
-
Приднепровское направление: противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.
В операционной зоне группировки войск "Юг" враг применил авиацию: 4 удара корректируемыми авиабомбами по Горькому и 10 неуправляемыми авиаракетами по Зализничному. Также россияне применили 523 дрона-камикадзе различных модификаций и осуществили более 140 сбросов с БпЛА, использовав более 160 боеприпасов.
Продолжаются артиллерийские обстрелы позиций наших защитников: за прошедшие сутки зафиксировано 243 обстрела с применением более 1130 боеприпасов.
