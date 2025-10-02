Из-за непогоды враг уменьшил количество беспилотников, но усилил артудары на юге, - Силы обороны

Украинские защитники отразили атаки на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Россияне применяли дроны-камикадзе и более 1 130 артиллерийских боеприпасов.

"Ситуация на юге Украины остается сложной и напряженной.

Под влиянием сложных погодных условий враг несколько уменьшил количество применений беспилотных авиационных средств, однако усилил артиллерийские обстрелы", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на разных направлениях наши войска остановили многочисленные попытки противника продвинуться.

Гуляйпольское направление: украинские защитники отразили пять атак врага вблизи населенного пункта Полтавка.

Ореховское направление: отражены две атаки врага в направлении Новоданиловки и в районе Плавней.

Приднепровское направление: противник трижды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

В операционной зоне группировки войск "Юг" враг применил авиацию: 4 удара корректируемыми авиабомбами по Горькому и 10 неуправляемыми авиаракетами по Зализничному. Также россияне применили 523 дрона-камикадзе различных модификаций и осуществили более 140 сбросов с БпЛА, использовав более 160 боеприпасов.

Продолжаются артиллерийские обстрелы позиций наших защитников: за прошедшие сутки зафиксировано 243 обстрела с применением более 1130 боеприпасов.

