Россия перебрасывает войска с Приднепровского на Донецкое направление из-за нехватки личного состава, - ОСГВ "Днепр"

Российские оккупационные войска вынуждены перемещать подразделения с Приднепровского (Херсонского) направления на Донецкое.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они вынуждены переводить, например, с Херсонского (Приднепровского - ред.) направления на, условно говоря, Донецкое направление. Уже фиксировалось такое", - отметил Трегубов.

По его словам, ранее российские захватчики пополняли личный состав собственными резервами или перебрасывали войска с территории РФ. Сейчас они вынуждены перемещать силы вдоль линии фронта, что свидетельствует о проблемах с человеческими ресурсами.

"Это указывает на то, что у них не идеально уже сейчас с личным ресурсом. Честно говорю, мы делали то же самое, но мы от обороны воюем, а им надо наступать, и они воюют, в первую очередь, за счет "сжигания" людей как ресурса", - пояснил спикер.

Трегубов добавил, что потери оккупантов в зимне-летней кампании сказались, даже несмотря на наличие, казалось бы, неограниченных человеческих резервов России.

