Росія перекидає війська з Придніпровського на Донецький напрямок через нестачу особового складу, - ОСУВ "Дніпро"

Російські окупаційні війська змушені переміщувати підрозділи з Придніпровського (Херсонського) напрямку на Донецький.

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони змушені переводити, наприклад, з Херсонського (Придніпровського, - ред.) напрямку на, умовно кажучи, Донецький напрямок. Вже фіксувалося таке", - зазначив Трегубов.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

За його словами, раніше російські загарбники поповнювали особовий склад власними резервами або перекидали війська з території РФ. Наразі вони змушені переміщувати сили вздовж лінії фронту, що свідчить про проблеми з людськими ресурсами.

"Це вказує на те, що в них не ідеально вже зараз із особовим ресурсом. Чесно кажу, ми робили те саме, але ми від оборони воюємо, а їм треба наступати, і вони воюють, в першу чергу, за рахунок "спалення" людей як ресурсу", - пояснив речник.

Трегубов додав, що втрати окупантів у зимово-літній кампанії далися взнаки, навіть попри наявність, здавалося б, необмежених людських резервів Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не просуваються у Звіровому під Покровськом: ворог кидає у бій "одноразових" солдатів, - ОСУВ "Дніпро"