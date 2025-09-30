Росія перекидає війська з Придніпровського на Донецький напрямок через нестачу особового складу, - ОСУВ "Дніпро"
Російські окупаційні війська змушені переміщувати підрозділи з Придніпровського (Херсонського) напрямку на Донецький.
Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони змушені переводити, наприклад, з Херсонського (Придніпровського, - ред.) напрямку на, умовно кажучи, Донецький напрямок. Вже фіксувалося таке", - зазначив Трегубов.
За його словами, раніше російські загарбники поповнювали особовий склад власними резервами або перекидали війська з території РФ. Наразі вони змушені переміщувати сили вздовж лінії фронту, що свідчить про проблеми з людськими ресурсами.
"Це вказує на те, що в них не ідеально вже зараз із особовим ресурсом. Чесно кажу, ми робили те саме, але ми від оборони воюємо, а їм треба наступати, і вони воюють, в першу чергу, за рахунок "спалення" людей як ресурсу", - пояснив речник.
Трегубов додав, що втрати окупантів у зимово-літній кампанії далися взнаки, навіть попри наявність, здавалося б, необмежених людських резервів Росії.
на придніпровському напрямку?