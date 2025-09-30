Росіяни не просуваються у Звіровому під Покровськом: ворог кидає у бій "одноразових" солдатів, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська не змогли просунутися в районі населеного пункту Звірове, розташованого на південний захід від Покровська.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що спроби окупантів інфільтруватися по умовній лінії Звірове-Чунишине тривають з літа, проте далі просунутися загарбники не можуть. За його словами, на цьому напрямку кожній українській бригаді протистоїть у 2-3 рази більша кількість російських підрозділів, які постійно підтягують резерви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено ворожих штурмовиків та техніку під час наступу на Краматорському напрямку, противник безуспішно атакував у Куп’янську, - ОСУВ "Дніпро"

За його словами, українські підрозділи вже майже рік утримують оборону Покровська, а з жовтня 2024-го знищено понад 60 тисяч окупантів. "Підступи до міста просто всіяні трупами "асвабадітєлєй" і знищеною ворожою технікою", - наголосив речник.

Він також повідомив, що українські військові регулярно беруть у полон чимало російських солдатів. Частина з них здається після того, як опиняється у невигідному становищі без боєприпасів чи отримавши поранення. Інші - від страху після перших пострілів чи дій Сил оборони.

Серед полонених, за словами речника, чимало тих, кого силоміць змусили укласти контракти або завербували обманом. Це вихідці з колишніх радянських республік, українці з окупованих територій, закредитовані чи підслідні росіяни. Вони не мають мотивації і належної підготовки: деякі пройшли лише тиждень навчань перед відправкою на фронт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагався покращити тактичне положення у центральній частині Вовчанська та поновив наступ у районі Амбарного, - ОСУВ "Дніпро"

Бєльський зауважив, що досвідчені окупанти цинічно називають таких вояків "одноразками" - за аналогією з презервативами. Їх використовують для виявлення українських вогневих позицій, відправляючи у бік населених пунктів чи лісосмуг, які насправді контролюють ЗСУ. У результаті більшість із них гине.

"Відомий російський вислів на лінії оборони Покровсько-Мирноградської агломерації набув нового значення - "Своих не бросаем… своих подставляем". "Одноразкам" дають завдання, наприклад, рушити убік сусіднього населеного пункту чи лісосмуги, яку нібито вже контролюють росіяни. Група із 2-4 вояків спокійно рушає, і на підході по них відкривають вогонь українці", - підсумував речник.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!