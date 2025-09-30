Россияне не продвигаются в Зверево под Покровском: враг бросает в бой "одноразовых" солдат, - ОСГВ "Днепр"

Российские войска не смогли продвинуться в районе населенного пункта Зверево, расположенного к юго-западу от Покровска.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Алексей Бельский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что попытки оккупантов инфильтроваться по условной линии Зверево-Чунишино продолжаются с лета, однако дальше продвинуться захватчики не могут. По его словам, на этом направлении каждой украинской бригаде противостоит в 2-3 раза большее количество российских подразделений, которые постоянно подтягивают резервы.

По его словам, украинские подразделения уже почти год удерживают оборону Покровска, а с октября 2024-го уничтожено более 60 тысяч оккупантов. "Подступы к городу просто усеяны трупами "асвабадителей" и уничтоженной вражеской техникой", - подчеркнул спикер.

Он также сообщил, что украинские военные регулярно берут в плен немало российских солдат. Часть из них сдается после того, как оказывается в невыгодном положении без боеприпасов или получив ранения. Другие - от страха после первых выстрелов или действий Сил обороны.

Среди пленных, по словам спикера, немало тех, кого силой заставили заключить контракты или завербовали обманом. Это выходцы из бывших советских республик, украинцы с оккупированных территорий, закредитованные или подследственные россияне. Они не имеют мотивации и надлежащей подготовки: некоторые прошли лишь неделю учений перед отправкой на фронт.

Бельский отметил, что опытные оккупанты цинично называют таких воинов "одноразовыми" - по аналогии с презервативами. Их используют для выявления украинских огневых позиций, отправляя в сторону населенных пунктов или лесополос, которые на самом деле контролируют ВСУ. В результате большинство из них погибает.

"Известное российское выражение на линии обороны Покровско-Мирноградской агломерации приобрело новое значение - "Своих не бросаем... своих подставляем". "Одноразкам" дают задание, например, двинуться в сторону соседнего населенного пункта или лесополосы, которую якобы уже контролируют россияне. Группа из 2-4 воинов спокойно движется, и на подходе по ним открывают огонь украинцы", - подытожил спикер.

