Через негоду ворог зменшив кількість безпілотників, але посилив артудари на півдні, - Сили оборони

Українські захисники відбили атаки на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Росіяни застосовували дрони-камікадзе та понад 1 130 артилерійських боєприпасів.

"Ситуація на півдні України залишається складною та напруженою.

Під впливом складних погодних умов ворог дещо зменшив кількість застосувань безпілотних авіаційних засобів, проте посилив артилерійські обстріли", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на різних напрямках наші війська зупинили численні спроби противника просунутися.

Гуляйпільський напрямок: українські захисники відбили п’ять атак ворога поблизу населеного пункту Полтавка.

Оріхівський напрямок: відбиті дві атаки ворога в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів.

Придніпровський напрямок: противник тричі атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

В операційній зоні угруповання військ "Південь" ворог застосував авіацію: 4 удари коригованими авіабомбами по Гіркому та 10 некерованими авіаракетами по Залізничному. Також росіяни застосували 523 дрони-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 140 скидів з БпЛА, використавши понад 160 боєприпасів.

Продовжуються артилерійські обстріли позицій наших захисників: минулої доби зафіксовано 243 обстріли із застосуванням понад 1130 боєприпасів.

