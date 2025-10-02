Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак, - Sky News

Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак.

Об этом заявил исполнительный директор датской компании MyDefence Дан Германсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, именно завод компании в Ольборге на прошлой неделе стал вероятной целью российских атак дронами, из-за чего воздушное пространство Дании временно закрывали.

По словам Германсена, для защиты даже одного аэропорта нужно как минимум десять систем обнаружения и дополнительное оборудование для глушения сигнала. В итоге общая потребность достигает нескольких тысяч установок.

Технологии MyDefence уже применяются украинскими военными. Они позволяют отслеживать приближение дронов, перехватывать сигналы, возвращать аппараты обратно и определять их модель. В последнее время интерес к таким системам начали проявлять и другие государства.

В Sky News подытожили, что страны НАТО реагируют на российские угрозы с опозданием, тогда как Москва может менять тактику и продолжать проверять обороноспособность Европы.

