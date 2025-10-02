РУС
Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак, - Sky News

дрон, дроны, оптоволокно

Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак.

Об этом заявил исполнительный директор датской компании MyDefence Дан Германсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как отмечается, именно завод компании в Ольборге на прошлой неделе стал вероятной целью российских атак дронами, из-за чего воздушное пространство Дании временно закрывали.

По словам Германсена, для защиты даже одного аэропорта нужно как минимум десять систем обнаружения и дополнительное оборудование для глушения сигнала. В итоге общая потребность достигает нескольких тысяч установок.

Технологии MyDefence уже применяются украинскими военными. Они позволяют отслеживать приближение дронов, перехватывать сигналы, возвращать аппараты обратно и определять их модель. В последнее время интерес к таким системам начали проявлять и другие государства.

В Sky News подытожили, что страны НАТО реагируют на российские угрозы с опозданием, тогда как Москва может менять тактику и продолжать проверять обороноспособность Европы.

Автор: 

Европа (2068) россия (97491) дроны (4905)
маячня якась!
як що дрони, то мільйон не менше!
як що дерева, то мільярд!
як що ракети, то 3000 на добу!
вам ще вчитися і вчитися у найдосвідченішої зе!гніди.
02.10.2025 11:30 Ответить
Українці, це означає, що європа буде ще манше допомагати (хоча куди ж менше, але в принципі вони і не зобов'язані нам допомагати), але буде продовжувати розраховувати на "щит" з українців.

Може пора прокинутися і побачити справжні наміри і обличчя європи???
02.10.2025 11:43 Ответить
Дійсно, хвилину тому така ж думка прийшла - вся ця двіжуха "шуміха" і крики про Стіну Дронів не спроста.... Залякують обшєствєнность, мовляв самім потрібно РЕБ та радари, антидронові глушилки і детектори .
.
А у нас тим часом.......... Міл'ярд Фламіндічєй - така заміряна потужність словесної діареї з екрану. До нового року підвищити потік до 2 млрд Фламіндічєй+
02.10.2025 12:02 Ответить
Маючи перевагу у виробничих потужностях Китай нав'язує через свого проксі-кацапа гонку озброєнь.... і Європа ведеться на це! Європі треба знищення і розпад росії, а не "більше ППО".
02.10.2025 12:15 Ответить
 
 