Европе нужны тысячи систем противодействия дронам для защиты от российских атак, - Sky News
Об этом заявил исполнительный директор датской компании MyDefence Дан Германсен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Как отмечается, именно завод компании в Ольборге на прошлой неделе стал вероятной целью российских атак дронами, из-за чего воздушное пространство Дании временно закрывали.
По словам Германсена, для защиты даже одного аэропорта нужно как минимум десять систем обнаружения и дополнительное оборудование для глушения сигнала. В итоге общая потребность достигает нескольких тысяч установок.
Технологии MyDefence уже применяются украинскими военными. Они позволяют отслеживать приближение дронов, перехватывать сигналы, возвращать аппараты обратно и определять их модель. В последнее время интерес к таким системам начали проявлять и другие государства.
В Sky News подытожили, что страны НАТО реагируют на российские угрозы с опозданием, тогда как Москва может менять тактику и продолжать проверять обороноспособность Европы.
як що дрони, то мільйон не менше!
як що дерева, то мільярд!
як що ракети, то 3000 на добу!
вам ще вчитися і вчитися у найдосвідченішої зе!гніди.
Може пора прокинутися і побачити справжні наміри і обличчя європи???
двіжуха"шуміха" і крики про Стіну Дронів не спроста.... Залякують обшєствєнность, мовляв самім потрібно РЕБ та радари, антидронові глушилки і детектори .
.
А у нас тим часом.......... Міл'ярд Фламіндічєй - така заміряна потужність словесної діареї з екрану. До нового року підвищити потік до 2 млрд Фламіндічєй+