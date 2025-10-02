Європі треба тисячі систем протидії дронам для захисту від російських атак, - Sky News

Європі потрібні тисячі систем протидії дронам для захисту від російських атак.

Про це заявив виконавчий директор данської компанії MyDefence Дан Германсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, саме завод компанії в Ольборзі минулого тижня став ймовірною ціллю російських атак дронами, через що повітряний простір Данії тимчасово закривали.

За словами Германсена, для захисту навіть одного аеропорту потрібно щонайменше десять систем виявлення та додаткове обладнання для глушіння сигналу. У підсумку загальна потреба сягає кількох тисяч установок.

Технології MyDefence вже застосовуються українськими військовими. Вони дозволяють відстежувати наближення дронів, перехоплювати сигнали, повертати апарати назад і визначати їхню модель. Останнім часом інтерес до таких систем почали виявляти й інші держави.

У Sky News підсумували, що країни НАТО реагують на російські загрози із запізненням, тоді як Москва може змінювати тактику та продовжувати перевіряти обороноздатність Європи.

