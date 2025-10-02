Європі треба тисячі систем протидії дронам для захисту від російських атак, - Sky News
Європі потрібні тисячі систем протидії дронам для захисту від російських атак.
Про це заявив виконавчий директор данської компанії MyDefence Дан Германсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Як зазначається, саме завод компанії в Ольборзі минулого тижня став ймовірною ціллю російських атак дронами, через що повітряний простір Данії тимчасово закривали.
За словами Германсена, для захисту навіть одного аеропорту потрібно щонайменше десять систем виявлення та додаткове обладнання для глушіння сигналу. У підсумку загальна потреба сягає кількох тисяч установок.
Технології MyDefence вже застосовуються українськими військовими. Вони дозволяють відстежувати наближення дронів, перехоплювати сигнали, повертати апарати назад і визначати їхню модель. Останнім часом інтерес до таких систем почали виявляти й інші держави.
У Sky News підсумували, що країни НАТО реагують на російські загрози із запізненням, тоді як Москва може змінювати тактику та продовжувати перевіряти обороноздатність Європи.
як що дрони, то мільйон не менше!
як що дерева, то мільярд!
як що ракети, то 3000 на добу!
вам ще вчитися і вчитися у найдосвідченішої зе!гніди.
Може пора прокинутися і побачити справжні наміри і обличчя європи???
двіжуха"шуміха" і крики про Стіну Дронів не спроста.... Залякують обшєствєнность, мовляв самім потрібно РЕБ та радари, антидронові глушилки і детектори .
.
А у нас тим часом.......... Міл'ярд Фламіндічєй - така заміряна потужність словесної діареї з екрану. До нового року підвищити потік до 2 млрд Фламіндічєй+