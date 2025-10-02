УКР
Загроза агресії РФ для Європи
308 5

Європі треба тисячі систем протидії дронам для захисту від російських атак, - Sky News

дрон,дрони,оптоволокно

Європі потрібні тисячі систем протидії дронам для захисту від російських атак.

Про це заявив виконавчий директор данської компанії MyDefence Дан Германсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Як зазначається, саме завод компанії в Ольборзі минулого тижня став ймовірною ціллю російських атак дронами, через що повітряний простір Данії тимчасово закривали.

За словами Германсена, для захисту навіть одного аеропорту потрібно щонайменше десять систем виявлення та додаткове обладнання для глушіння сигналу. У підсумку загальна потреба сягає кількох тисяч установок.

Технології MyDefence вже застосовуються українськими військовими. Вони дозволяють відстежувати наближення дронів, перехоплювати сигнали, повертати апарати назад і визначати їхню модель. Останнім часом інтерес до таких систем почали виявляти й інші держави.

У Sky News підсумували, що країни НАТО реагують на російські загрози із запізненням, тоді як Москва може змінювати тактику та продовжувати перевіряти обороноздатність Європи.

Автор: 

Європа (2057) росія (68158) дрони (5846)
маячня якась!
як що дрони, то мільйон не менше!
як що дерева, то мільярд!
як що ракети, то 3000 на добу!
вам ще вчитися і вчитися у найдосвідченішої зе!гніди.
показати весь коментар
02.10.2025 11:30 Відповісти
Українці, це означає, що європа буде ще манше допомагати (хоча куди ж менше, але в принципі вони і не зобов'язані нам допомагати), але буде продовжувати розраховувати на "щит" з українців.

Може пора прокинутися і побачити справжні наміри і обличчя європи???
показати весь коментар
02.10.2025 11:43 Відповісти
Дійсно, хвилину тому така ж думка прийшла - вся ця двіжуха "шуміха" і крики про Стіну Дронів не спроста.... Залякують обшєствєнность, мовляв самім потрібно РЕБ та радари, антидронові глушилки і детектори .
.
А у нас тим часом.......... Міл'ярд Фламіндічєй - така заміряна потужність словесної діареї з екрану. До нового року підвищити потік до 2 млрд Фламіндічєй+
показати весь коментар
02.10.2025 12:02 Відповісти
Маючи перевагу у виробничих потужностях Китай нав'язує через свого проксі-кацапа гонку озброєнь.... і Європа ведеться на це! Європі треба знищення і розпад росії, а не "більше ППО".
показати весь коментар
02.10.2025 12:15 Відповісти
Або кожен рашистьский корабель, шо пливе десь поряд тероторіальних вод, супроводжувати геліокоптером з самонавідними, недорогими ракетами.
показати весь коментар
02.10.2025 12:44 Відповісти
 
 