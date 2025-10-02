Росіянин пограбував літню жінку, а утікаючи, видав сховок своїх поплічників. ВIДЕО
Оператори дронів із 66-ї ОМБр атакували укриття окупантів у селі нове на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники відслідкували місце базування російських штурмовиків, прослідкувавши за одним із них від обійстя літньої жінки. Росіянин пограбував місцеву мешканку, забравши у неї продукти.
"У селі Нове на Лиманському напрямку, кацап вдерся до помешкання цивільної літньої жінки і вкрав у неї продукти. Рашик, тікаючи, привів розвідників 66 ОМБр до укриття кацапів", - зазначає у коментарі автор публікації.
Олександр Петров
02.10.2025 11:06
ALEX SUROVV
02.10.2025 11:08
