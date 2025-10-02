УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9122 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
648 2

Росіянин пограбував літню жінку, а утікаючи, видав сховок своїх поплічників. ВIДЕО

Оператори дронів із 66-ї ОМБр атакували укриття окупантів у селі нове на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські розвідники відслідкували місце базування російських штурмовиків, прослідкувавши за одним із них від обійстя літньої жінки. Росіянин пограбував місцеву мешканку, забравши у неї продукти.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"У селі Нове на Лиманському напрямку, кацап вдерся до помешкання цивільної літньої жінки і вкрав у неї продукти. Рашик, тікаючи, привів розвідників 66 ОМБр до укриття кацапів", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти буксирують крадені "Жигулі": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18907) мародерство (343) дрони (5824)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Була б така ж відповідь у мирний час. Пограбував когось-- прилетіла ФПВішечка в сраку, без "самого справедливого суда в світі". Дивись, і криміналу б поменшало.
показати весь коментар
02.10.2025 11:06 Відповісти
Ніколи такого не буде. Бо владі потрібні злочинці. В каламутній воді і самому красти легше.
показати весь коментар
02.10.2025 11:08 Відповісти
 
 