Россиянин ограбил пожилую женщину, а убегая, выдал тайник своих пособников. ВИДЕО
Операторы дронов из 66-й ОМБр атаковали укрытие оккупантов в селе Новое на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики отследили место базирования российских штурмовиков, проследив за одним из них от дома пожилой женщины. Россиянин ограбил местную жительницу, забрав у нее продукты.
"В селе Новое на Лиманском направлении, кацап ворвался в помещение гражданской пожилой женщины и украл у нее продукты. Рашик убегая привел разведчиков 66 ОМБр к укрытию кацапов", - отмечает в комментарии автор публикации.
і в бандитських розбірках. і в народних месниках.
спеціалістів дуже багато.
оператора фіг знайдеш!
В Україні красти в Українців, можуть лише зкацаплені істоти з середовища совдепівських «Акакаяразніца» та окупанти ***********!
Карати треба, їх разом!
https://defence-line.info/?p=5598 Предмет гордості совка (Частина 2)