Россиянин ограбил пожилую женщину, а убегая, выдал тайник своих пособников. ВИДЕО

Операторы дронов из 66-й ОМБр атаковали укрытие оккупантов в селе Новое на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики отследили место базирования российских штурмовиков, проследив за одним из них от дома пожилой женщины. Россиянин ограбил местную жительницу, забрав у нее продукты.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

"В селе Новое на Лиманском направлении, кацап ворвался в помещение гражданской пожилой женщины и украл у нее продукты. Рашик убегая привел разведчиков 66 ОМБр к укрытию кацапов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты буксируют ворованные "Жигули": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВИДЕО