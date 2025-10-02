РУС
Россиянин ограбил пожилую женщину, а убегая, выдал тайник своих пособников. ВИДЕО

Операторы дронов из 66-й ОМБр атаковали укрытие оккупантов в селе Новое на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики отследили место базирования российских штурмовиков, проследив за одним из них от дома пожилой женщины. Россиянин ограбил местную жительницу, забрав у нее продукты.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

"В селе Новое на Лиманском направлении, кацап ворвался в помещение гражданской пожилой женщины и украл у нее продукты. Рашик убегая привел разведчиков 66 ОМБр к укрытию кацапов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты буксируют ворованные "Жигули": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВИДЕО

армия РФ (20751) мародерство (465) дроны (4905)
Була б така ж відповідь у мирний час. Пограбував когось-- прилетіла ФПВішечка в сраку, без "самого справедливого суда в світі". Дивись, і криміналу б поменшало.
показать весь комментарий
02.10.2025 11:06 Ответить
Ніколи такого не буде. Бо владі потрібні злочинці. В каламутній воді і самому красти легше.
показать весь комментарий
02.10.2025 11:08 Ответить
Для того відмінили смертну кару .
показать весь комментарий
02.10.2025 11:17 Ответить
так і буде!
і в бандитських розбірках. і в народних месниках.
спеціалістів дуже багато.
оператора фіг знайдеш!
показать весь комментарий
02.10.2025 11:18 Ответить
Родич шапкокрада?
показать весь комментарий
02.10.2025 11:14 Ответить
В минулому році наша МВГ стояла в Новому. Кацапи тоді регулярно обстрілювали касетними ************. Одного разу уламком касетника пробило лопатку у вівці місцевого жителя, він її дорізав, а мясом поділився з нами. Ми тоді з артилеристами гарний шашличок замутили, бо на консервах довго сидіти досить важко, особливо коли вік вже наближається до граничного...
показать весь комментарий
02.10.2025 11:14 Ответить
Собачки дохлого кацапа вже за півгодини до дохлості переслідують.
показать весь комментарий
02.10.2025 11:18 Ответить
Собачки, за обіднім меню слідкували, щоб не підгорів *********!
В Україні красти в Українців, можуть лише зкацаплені істоти з середовища совдепівських «Акакаяразніца» та окупанти ***********!
Карати треба, їх разом!
показать весь комментарий
02.10.2025 11:29 Ответить

https://defence-line.info/?p=5598 Предмет гордості совка (Частина 2)
показать весь комментарий
02.10.2025 11:35 Ответить
 
 