Оккупанты буксируют угнанные "Жигули": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты буксируют краденые "Жигули" с украинскими номерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин на записи признается, что их "трофей" - результат мародерства.

"В Херсонской области россияне присвоили автомобиль мирных жителей, решив, что он больше нужен им, чем законным владельцам. Армия убийц, насильников, мародеров и живодеров во всей своей "красе", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты переоделись в женскую одежду, найденную в ограбленном доме: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВИДЕО

армия РФ (20346) мародерство (464) Херсонская область (5124)
Молодці...Тепер не скажуть на суді, що "не знали, что такое делать нельзя" - самі дали точну юридичну кваліфікацію вчиненого...
20.08.2025 11:28 Ответить
Незабаром на тій машині до кобзона поїдуть
20.08.2025 11:33 Ответить
Ай, маладца. Капейку асвабаділ із бандєравскава плєна.
20.08.2025 11:20 Ответить
Вони то поїдуть, а наші підуть, і навіть не матимуть змоги трьохсотих вивезти, бо нічим, орки без жодних проблем, забирають все що їм потрібно, машини, техніку, а наші все ножками, та лопатками роблять......а другі, тримають все під дупами, сподіваючись, що на тім світі знадобиться.....
20.08.2025 12:54 Ответить
