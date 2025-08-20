4 673 20
Оккупанты буксируют угнанные "Жигули": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты буксируют краденые "Жигули" с украинскими номерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин на записи признается, что их "трофей" - результат мародерства.
"В Херсонской области россияне присвоили автомобиль мирных жителей, решив, что он больше нужен им, чем законным владельцам. Армия убийц, насильников, мародеров и живодеров во всей своей "красе", - отмечает в комментарии автор публикации.
