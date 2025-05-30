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Оккупанты переоделись в женскую одежду, найденную в ограбленном доме: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты грабят частный дом в захваченном селе на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четырех россиян-мародеров. Двое из них переоделись в женские вещи. После смены униформы оккупанты планируют двигаться "прямиком в Лондон".
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показать весь комментарий30.05.2025 13:01 Ссылка
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а де друга частина про рольові ігри?
Любий представник мудрого ухилянтського наріду знає що братушки нікого не граблять. Лише звільнять від "людоловів" з тецека та видадуть в десять раз більше пенсію...
Портновські судді, їх суворо накажуть??