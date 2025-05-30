Оккупанты переоделись в женскую одежду, найденную в ограбленном доме: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты грабят частный дом в захваченном селе на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четырех россиян-мародеров. Двое из них переоделись в женские вещи. После смены униформы оккупанты планируют двигаться "прямиком в Лондон".

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