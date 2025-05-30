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Новости Видео Мародерство армии РФ
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Оккупанты переоделись в женскую одежду, найденную в ограбленном доме: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты грабят частный дом в захваченном селе на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четырех россиян-мародеров. Двое из них переоделись в женские вещи. После смены униформы оккупанты планируют двигаться "прямиком в Лондон".

Также смотрите: Оккупант-мародер хвастается достижениями: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже". ВИДЕО

Смотрите: Секс-скандал с российским генералом Матовниковым продолжается - в сеть "слили" его интимную переписку с любовником. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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армия РФ (19598) мародерство (463) секс (358) Донбасс (26956) ЛГБТ-сообщество (335)


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Топ комментарии
+3
нарядилися для своїх дирівських хазяїв
а де друга частина про рольові ігри?

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30.05.2025 13:00
+3
Х-ня якась.
Любий представник мудрого ухилянтського наріду знає що братушки нікого не граблять. Лише звільнять від "людоловів" з тецека та видадуть в десять раз більше пенсію...
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30.05.2025 13:00
+3
Тупорилі клоуни. Убивати і грабувати - більш ні на що не здатні.
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30.05.2025 13:01
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нарядилися для своїх дирівських хазяїв
а де друга частина про рольові ігри?

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30.05.2025 13:00 Ответить
Х-ня якась.
Любий представник мудрого ухилянтського наріду знає що братушки нікого не граблять. Лише звільнять від "людоловів" з тецека та видадуть в десять раз більше пенсію...
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30.05.2025 13:00 Ответить
Тупорилі клоуни. Убивати і грабувати - більш ні на що не здатні.
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30.05.2025 13:01 Ответить
Чекають Московіти, на шатли, від шмигаля з верещучкою??
Портновські судді, їх суворо накажуть??
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30.05.2025 13:04 Ответить
Мамкам та дружинам-алкашкам те шмаття повезуть. Ото на кацапії радість буде, бухатимуть тиждень.
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30.05.2025 13:05 Ответить
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30.05.2025 13:08 Ответить
💯!
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30.05.2025 13:26 Ответить
Поганяло воінствующих кацапів «підари» воно ж не просто так їм присвоєно. Як не по дьоснам лупляться так в жіночий одяг наряджаються.
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30.05.2025 13:11 Ответить
Лесбиянки!
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30.05.2025 13:17 Ответить
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30.05.2025 13:20 Ответить
скоти
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30.05.2025 13:25 Ответить
Та скотинка такого непотрібу не зробить.
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30.05.2025 13:43 Ответить
С чего это у них глушаки на стволах? Special forces 👚👒
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30.05.2025 14:13 Ответить
 
 