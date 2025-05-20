Оккупант-мародер хвастается достижениями: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже".. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российских солдат-мародер хвастается своими достижениями перед родными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин показывает два телефона забранные на телах ликвидированных соратников. Кроме того, оккупант говорит, что нашел деньги. Обращение российский военный записал для своих родителей. Говорит, что сначала копаться в трупах было противно, но теперь все нормально - привык.

