14 178 42

Оккупант-мародер хвастается достижениями: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже".. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российских солдат-мародер хвастается своими достижениями перед родными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин показывает два телефона забранные на телах ликвидированных соратников. Кроме того, оккупант говорит, что нашел деньги. Обращение российский военный записал для своих родителей. Говорит, что сначала копаться в трупах было противно, но теперь все нормально - привык.

Также смотрите: Оккупанты молотом разбивают стену магазина, чтобы ограбить его: "Вот это я понимаю - воин, нах#й! Работаем, братья, работаем!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20377) мародерство (465)
Топ комментарии
+43
С него другие свинособаки скоро соберут 3 телефона, включая его собственный.
20.05.2025 13:15 Ответить
+28
Це навіть не тварина...кацапське лайно....
20.05.2025 13:15 Ответить
+26
20.05.2025 13:20 Ответить
Життя наладюється
20.05.2025 13:13 Ответить
Дурнувати не розуміє, що взяв з трупів, аукнетьця вже дуже скоро сторицею! Маю думку, що його рідня дуже скоро не отримає ні подарунків, ні тушки самого орка-"визволителя"! 😁
20.05.2025 13:44 Ответить
россвиноматка гарно виховала свого несвоєчасно відабортнованого вилупка
20.05.2025 14:41 Ответить
і нього "знімут" свої ж -

харчовий ланцюжок орди

.
20.05.2025 14:54 Ответить
Погано сина виховали.
Огидно йому спочатку було, бачите.
20.05.2025 13:13 Ответить
Нічого, скоро інша потвора буде хизуватись його телефонами
20.05.2025 14:06 Ответить
Це навіть не тварина...кацапське лайно....
20.05.2025 13:15 Ответить
С него другие свинособаки скоро соберут 3 телефона, включая его собственный.
20.05.2025 13:15 Ответить
20.05.2025 13:16 Ответить
А з того,наступний і наступний,потім вже коли буде важко тягати буде мішок телефонів - зустріч з фпві!
20.05.2025 19:49 Ответить
Абсолютна деградація.
20.05.2025 13:15 Ответить
нічого, трохи часу і він повернеться до батьків у чорному пакеті
20.05.2025 13:18 Ответить
Привыкай паскуда что скоро и тебя обмародерат,а может и воспользуются твои соплеменники тобой по прямому назначению,*****.
20.05.2025 13:18 Ответить
ну ще трохи, і буде коронки виривати. Для кацапів це звичайно.
20.05.2025 13:19 Ответить
На перемовинах таки ролики треба показувати партнерам. Та запускати у Тікток . З субтитрами.
В ми про це давно знаємо.
20.05.2025 13:20 Ответить
👍👍👍👍👍👍
20.05.2025 13:49 Ответить
20.05.2025 13:20 Ответить
"белая " я бы сказал : отсутствие мозгов.
20.05.2025 13:43 Ответить
Остання стадія перед канібалізмом.
20.05.2025 13:23 Ответить
Та все правильно робить. Чим більше в рюкзак барахла понапихає, тим важче буде рухатися. Відповідно більше шансів мамі з татом отримати білого жигуля.
20.05.2025 13:23 Ответить
Колись тут фото викладали: вбитий кацап. Осколок у спину увійшов. А там, замість бронепластини ... ноутбук!!! украв десь, і сховав - щоб свої ж, не "замаюсили"...
21.05.2025 09:25 Ответить
мразота
20.05.2025 13:27 Ответить
скрєпнєнько
20.05.2025 13:43 Ответить
круговорот смартфонов в природе.
20.05.2025 13:46 Ответить
Труп, який поки ще розмовляє.
20.05.2025 13:49 Ответить
Типовий представник 47-хромосомної "нації переможців"...
20.05.2025 13:56 Ответить
Коли зберуть тебе совком до чорного пакету, вони тобі дуже ************...
20.05.2025 14:28 Ответить
Главное теперь воспользоваться ими на гражданке, может так случится, что у кого-то появится ещё дополнительно 3 телефона и деньги, а ты останешься гнить в Украине!!!🤡😂😆🤣
20.05.2025 14:34 Ответить
В госдуру депутатом пойдёт.
20.05.2025 15:26 Ответить
Теперь с двух ух звонить может!
20.05.2025 15:29 Ответить
Мам, пап сегодня Серегу съели его позавчера задвухсотили, сначала было противно, сейчас нормально уже
20.05.2025 15:51 Ответить
Есть подозрение, что раз мы видим это видео, то его телефон тоже уже собрали... и видимо кто-то из ЗСУ. Вряд ли его мам-пап или он сам выложили бы это на всеобщее обозрение, ихняя военная полиция наверняка заинтересовалась бы таким кадром
20.05.2025 16:50 Ответить
И лыбится при этом... Какой надо быть тварью, чтобы мародерить на трупах, даже не "фашистов", коими мы, "типа" являемся, а своих?
20.05.2025 17:01 Ответить
Що це за худоба?
20.05.2025 17:06 Ответить
"прівикаю" - до землі **** звикай!
20.05.2025 18:14 Ответить
Цікаво хто такий - ім"я, де живе, в/ч ??
20.05.2025 19:20 Ответить
Голодні свині вже чекають того під@ра на сніданок, а може вже і сжерли...
20.05.2025 22:26 Ответить
Обличчя не лише мародера, але й садиста ( з глибинного московитського кореня ).
21.05.2025 01:02 Ответить
Хорошего сына воспитали мамка с папкой. Но... Через несколько дней над его трупом видео будет записывать другой хороший сынок и хвастаться уже тремя телефонами.
21.05.2025 09:23 Ответить
Мам, пап, тільки не радійте, небесна кара мене наздожене скоро і ви навіть не одержите труп, як доказ загиблого для отримання довгожданого бабла, я буду безвісти зниклим і мої навіть кістки з'їдять тварини, на чужій землі це закономірно
21.05.2025 10:22 Ответить
Яке є воно мерзотне!!!
21.05.2025 11:12 Ответить
А внас на 35 році Незалежності ще розмовляють їзиком такої відбитої мразі, як цей кацапоокупант!
21.05.2025 12:03 Ответить
 
 