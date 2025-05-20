14 178 42
Оккупант-мародер хвастается достижениями: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже".. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российских солдат-мародер хвастается своими достижениями перед родными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи россиянин показывает два телефона забранные на телах ликвидированных соратников. Кроме того, оккупант говорит, что нашел деньги. Обращение российский военный записал для своих родителей. Говорит, что сначала копаться в трупах было противно, но теперь все нормально - привык.
Топ комментарии
+43 Green Bill #603485
показать весь комментарий20.05.2025 13:15 Ответить Ссылка
+28 Antimoskal Antimoskal
показать весь комментарий20.05.2025 13:15 Ответить Ссылка
+26 YU ST
показать весь комментарий20.05.2025 13:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
харчовий ланцюжок орди
.
Огидно йому спочатку було, бачите.
В ми про це давно знаємо.