Окупант-мародер вихваляється здобутками: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський солдат-мародер вихваляється своїми здобутками перед рідними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин показує два телефони, забрані на тілах ліквідованих поплічників. Окрім того, окупант каже, що знайшов гроші. Звернення російський військовий записав для своїх батьків. Каже, що спочатку порпатися у трупах було гидко, але тепер усе нормально - звик.
