УКР
14 178 42

Окупант-мародер вихваляється здобутками: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський солдат-мародер вихваляється своїми здобутками перед рідними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі росіянин показує два телефони, забрані на тілах ліквідованих поплічників. Окрім того, окупант каже, що знайшов гроші. Звернення російський військовий записав для своїх батьків. Каже, що спочатку порпатися у трупах було гидко, але тепер усе нормально - звик.

Також дивіться: Окупанти молотом розбивають стіну магазину, щоб пограбувати його: "Вот это я понимаю - воин, нах#й! Работаем, братья, работаем!". ВIДЕО

армія рф (18528) мародерство (343)
+43
С него другие свинособаки скоро соберут 3 телефона, включая его собственный.
показати весь коментар
20.05.2025 13:15 Відповісти
+28
Це навіть не тварина...кацапське лайно....
показати весь коментар
20.05.2025 13:15 Відповісти
+26
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
Життя наладюється
показати весь коментар
20.05.2025 13:13 Відповісти
Дурнувати не розуміє, що взяв з трупів, аукнетьця вже дуже скоро сторицею! Маю думку, що його рідня дуже скоро не отримає ні подарунків, ні тушки самого орка-"визволителя"! 😁
показати весь коментар
20.05.2025 13:44 Відповісти
россвиноматка гарно виховала свого несвоєчасно відабортнованого вилупка
показати весь коментар
20.05.2025 14:41 Відповісти
і нього "знімут" свої ж -

харчовий ланцюжок орди

.
показати весь коментар
20.05.2025 14:54 Відповісти
Погано сина виховали.
Огидно йому спочатку було, бачите.
показати весь коментар
20.05.2025 13:13 Відповісти
Нічого, скоро інша потвора буде хизуватись його телефонами
показати весь коментар
20.05.2025 14:06 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 13:16 Відповісти
А з того,наступний і наступний,потім вже коли буде важко тягати буде мішок телефонів - зустріч з фпві!
показати весь коментар
20.05.2025 19:49 Відповісти
Абсолютна деградація.
показати весь коментар
20.05.2025 13:15 Відповісти
нічого, трохи часу і він повернеться до батьків у чорному пакеті
показати весь коментар
20.05.2025 13:18 Відповісти
Привыкай паскуда что скоро и тебя обмародерат,а может и воспользуются твои соплеменники тобой по прямому назначению,*****.
показати весь коментар
20.05.2025 13:18 Відповісти
ну ще трохи, і буде коронки виривати. Для кацапів це звичайно.
показати весь коментар
20.05.2025 13:19 Відповісти
На перемовинах таки ролики треба показувати партнерам. Та запускати у Тікток . З субтитрами.
В ми про це давно знаємо.
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
👍👍👍👍👍👍
показати весь коментар
20.05.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2025 13:20 Відповісти
"белая " я бы сказал : отсутствие мозгов.
показати весь коментар
20.05.2025 13:43 Відповісти
Остання стадія перед канібалізмом.
показати весь коментар
20.05.2025 13:23 Відповісти
Та все правильно робить. Чим більше в рюкзак барахла понапихає, тим важче буде рухатися. Відповідно більше шансів мамі з татом отримати білого жигуля.
показати весь коментар
20.05.2025 13:23 Відповісти
Колись тут фото викладали: вбитий кацап. Осколок у спину увійшов. А там, замість бронепластини ... ноутбук!!! украв десь, і сховав - щоб свої ж, не "замаюсили"...
показати весь коментар
21.05.2025 09:25 Відповісти
мразота
показати весь коментар
20.05.2025 13:27 Відповісти
скрєпнєнько
показати весь коментар
20.05.2025 13:43 Відповісти
круговорот смартфонов в природе.
показати весь коментар
20.05.2025 13:46 Відповісти
Труп, який поки ще розмовляє.
показати весь коментар
20.05.2025 13:49 Відповісти
Типовий представник 47-хромосомної "нації переможців"...
показати весь коментар
20.05.2025 13:56 Відповісти
Коли зберуть тебе совком до чорного пакету, вони тобі дуже ************...
показати весь коментар
20.05.2025 14:28 Відповісти
Главное теперь воспользоваться ими на гражданке, может так случится, что у кого-то появится ещё дополнительно 3 телефона и деньги, а ты останешься гнить в Украине!!!🤡😂😆🤣
показати весь коментар
20.05.2025 14:34 Відповісти
В госдуру депутатом пойдёт.
показати весь коментар
20.05.2025 15:26 Відповісти
Теперь с двух ух звонить может!
показати весь коментар
20.05.2025 15:29 Відповісти
Мам, пап сегодня Серегу съели его позавчера задвухсотили, сначала было противно, сейчас нормально уже
показати весь коментар
20.05.2025 15:51 Відповісти
Есть подозрение, что раз мы видим это видео, то его телефон тоже уже собрали... и видимо кто-то из ЗСУ. Вряд ли его мам-пап или он сам выложили бы это на всеобщее обозрение, ихняя военная полиция наверняка заинтересовалась бы таким кадром
показати весь коментар
20.05.2025 16:50 Відповісти
И лыбится при этом... Какой надо быть тварью, чтобы мародерить на трупах, даже не "фашистов", коими мы, "типа" являемся, а своих?
показати весь коментар
20.05.2025 17:01 Відповісти
Що це за худоба?
показати весь коментар
20.05.2025 17:06 Відповісти
"прівикаю" - до землі **** звикай!
показати весь коментар
20.05.2025 18:14 Відповісти
Цікаво хто такий - ім"я, де живе, в/ч ??
показати весь коментар
20.05.2025 19:20 Відповісти
Голодні свині вже чекають того під@ра на сніданок, а може вже і сжерли...
показати весь коментар
20.05.2025 22:26 Відповісти
Обличчя не лише мародера, але й садиста ( з глибинного московитського кореня ).
показати весь коментар
21.05.2025 01:02 Відповісти
Хорошего сына воспитали мамка с папкой. Но... Через несколько дней над его трупом видео будет записывать другой хороший сынок и хвастаться уже тремя телефонами.
показати весь коментар
21.05.2025 09:23 Відповісти
Мам, пап, тільки не радійте, небесна кара мене наздожене скоро і ви навіть не одержите труп, як доказ загиблого для отримання довгожданого бабла, я буду безвісти зниклим і мої навіть кістки з'їдять тварини, на чужій землі це закономірно
показати весь коментар
21.05.2025 10:22 Відповісти
Яке є воно мерзотне!!!
показати весь коментар
21.05.2025 11:12 Відповісти
А внас на 35 році Незалежності ще розмовляють їзиком такої відбитої мразі, як цей кацапоокупант!
показати весь коментар
21.05.2025 12:03 Відповісти
 
 