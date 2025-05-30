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Новини Відео Мародерство армії РФ
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Окупанти перевдягнулися у жіноче вбрання, знайдене у пограбованому будинку: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти грабують приватний будинок у захопленому селі на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно чотирьох росіян-мародерів. Двоє із них перевдяглися у жіночі речі. Після зміни однострою окупанти планують рухатися "прямиком в Лондон".

Також дивіться: Окупант-мародер вихваляється здобутками: "Мам, пап, два телефона собрал с трупов, деньги, автомат хороший. Сначала противно было. Сейчас нормально уже". ВIДЕО

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Автор: 

армія рф (17749) мародерство (340) секс (114) Донбас (22356) ЛГБТ-спільнота (269)


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Топ коментарі
+5
Тупорилі клоуни. Убивати і грабувати - більш ні на що не здатні.
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30.05.2025 13:01
+5
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30.05.2025 13:08
+5
скоти
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30.05.2025 13:25
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нарядилися для своїх дирівських хазяїв
а де друга частина про рольові ігри?

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30.05.2025 13:00 Відповісти
Х-ня якась.
Любий представник мудрого ухилянтського наріду знає що братушки нікого не граблять. Лише звільнять від "людоловів" з тецека та видадуть в десять раз більше пенсію...
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30.05.2025 13:00 Відповісти
Тупорилі клоуни. Убивати і грабувати - більш ні на що не здатні.
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30.05.2025 13:01 Відповісти
Чекають Московіти, на шатли, від шмигаля з верещучкою??
Портновські судді, їх суворо накажуть??
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30.05.2025 13:04 Відповісти
Мамкам та дружинам-алкашкам те шмаття повезуть. Ото на кацапії радість буде, бухатимуть тиждень.
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30.05.2025 13:05 Відповісти
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30.05.2025 13:08 Відповісти
💯!
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30.05.2025 13:26 Відповісти
Поганяло воінствующих кацапів «підари» воно ж не просто так їм присвоєно. Як не по дьоснам лупляться так в жіночий одяг наряджаються.
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30.05.2025 13:11 Відповісти
Лесбиянки!
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30.05.2025 13:17 Відповісти
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30.05.2025 13:20 Відповісти
скоти
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30.05.2025 13:25 Відповісти
Та скотинка такого непотрібу не зробить.
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30.05.2025 13:43 Відповісти
С чего это у них глушаки на стволах? Special forces 👚👒
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30.05.2025 14:13 Відповісти
всі підараси молоді і здорові, а наші бабо-ухилянти тікають і воюють із пораненими працівниками ТЦК. Запам'ятайте , сцикливі гандони-ухилянти, ці виродки, які на відео, прийдуть і до вас!!
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30.05.2025 15:08 Відповісти
Сподіваюсь,вони вже дохлими тушками валяються десь в степах України..."удабрєнієм ,блть...дик,а чьо"...
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30.05.2025 15:19 Відповісти
 
 