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Окупанти перевдягнулися у жіноче вбрання, знайдене у пограбованому будинку: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти грабують приватний будинок у захопленому селі на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно чотирьох росіян-мародерів. Двоє із них перевдяглися у жіночі речі. Після зміни однострою окупанти планують рухатися "прямиком в Лондон".
Топ коментарі
+5 Eva Low
показати весь коментар30.05.2025 13:01 Посилання
+5 Green Bill #603485
показати весь коментар30.05.2025 13:08 Посилання
+5 555 555 #581097
показати весь коментар30.05.2025 13:25 Посилання
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а де друга частина про рольові ігри?
Любий представник мудрого ухилянтського наріду знає що братушки нікого не граблять. Лише звільнять від "людоловів" з тецека та видадуть в десять раз більше пенсію...
Портновські судді, їх суворо накажуть??