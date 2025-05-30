Окупанти перевдягнулися у жіноче вбрання, знайдене у пограбованому будинку: "Солдаты серьезные. Мы прямиком в Лондон, господа". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти грабують приватний будинок у захопленому селі на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно чотирьох росіян-мародерів. Двоє із них перевдяглися у жіночі речі. Після зміни однострою окупанти планують рухатися "прямиком в Лондон".

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