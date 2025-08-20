Окупанти буксирують крадені "Жигулі": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти буксирують крадені "Жигулі" з українськими номерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин на записі зізнається, що їх "трофей" - результат мародерства.

"У Херсонській області росіяни привласнили автомобіль мирних мешканців, вирішивши, що він більше потрібній їм, ніж законним власникам. Армія вбивць, ґвалтівників, мародерів і живодерів у всій своїй "красі", - зазначає у коментарі автор публікації.

