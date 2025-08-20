УКР
3 488 19

Окупанти буксирують крадені "Жигулі": "Машину с пацанами отмародерили. Хохляцкие номера". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти буксирують крадені "Жигулі" з українськими номерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин на записі зізнається, що їх "трофей" - результат мародерства.

"У Херсонській області росіяни привласнили автомобіль мирних мешканців, вирішивши, що він більше потрібній їм, ніж законним власникам. Армія вбивць, ґвалтівників, мародерів і живодерів у всій своїй "красі", - зазначає у коментарі автор публікації.

армія рф (18498) мародерство (342) Херсонська область (6117)
Коментувати
Ай, маладца. Капейку асвабаділ із бандєравскава плєна.
показати весь коментар
20.08.2025 11:20 Відповісти
кацапи у діда вкрали авто та радіють
показати весь коментар
20.08.2025 11:23 Відповісти
Найбіднішіх грабують...
показати весь коментар
20.08.2025 11:28 Відповісти
Молодці...Тепер не скажуть на суді, що "не знали, что такое делать нельзя" - самі дали точну юридичну кваліфікацію вчиненого...
показати весь коментар
20.08.2025 11:28 Відповісти
Незабаром на тій машині до кобзона поїдуть
показати весь коментар
20.08.2025 11:33 Відповісти
Вони то поїдуть, а наші підуть, і навіть не матимуть змоги трьохсотих вивезти, бо нічим, орки без жодних проблем, забирають все що їм потрібно, машини, техніку, а наші все ножками, та лопатками роблять......а другі, тримають все під дупами, сподіваючись, що на тім світі знадобиться.....
показати весь коментар
20.08.2025 12:54 Відповісти
Раденький що дурненький.
показати весь коментар
20.08.2025 11:37 Відповісти
какая нищета,а рожи на х. похожи.
показати весь коментар
20.08.2025 11:39 Відповісти
Мабуть "штурм Варшави" готують. Точно, всі ознаки бачу
показати весь коментар
20.08.2025 11:44 Відповісти
Недолюди. Одне тішить що вони обов'язково перетворяться на добрива.
показати весь коментар
20.08.2025 11:46 Відповісти
АвтоВаз відзиває партію Жигулів із-за масових несправностей кондиціонерів і навігаційної системи.
показати весь коментар
20.08.2025 12:06 Відповісти
Останній автомобіль "Жигулі" випустили в Єгипті в 2014 році.
показати весь коментар
20.08.2025 12:48 Відповісти
В дідів звоювали. Тільки до пекла ви на ній доїдете.
показати весь коментар
20.08.2025 12:32 Відповісти
...ще "плюс" (такий собі) для українських тупорилих маминих квіточок, зеленських какаразніц-дебілів-жлобів..., які внЄ політики і чекають визволителів.. вже нема сил (та й давно вже скінчилися) поясняти невиліковним добропІльським ідіотам-родичам про "прекрасність" узкого міра, які накликали цЮ людожерську муйню в Україну своєю безпросвітною величчю даунбаського зброду...
показати весь коментар
20.08.2025 12:46 Відповісти
Розчарую кідарів, на авто дамбаскіє номери, такщо підуть під трібунал молодой дамбасяцкоїї рєспубліки.
показати весь коментар
20.08.2025 12:48 Відповісти
Там что, уже настолько всё разворовали что уже и такой хлам тырят? 🤔
показати весь коментар
20.08.2025 12:59 Відповісти
 
 