Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 октября.
Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте НАТО.
"В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним, прошлое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялось 9 сентября. По его итогам президент Владимир Зеленский рассказал, что есть результаты по новым системам противовоздушной обороны для Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль