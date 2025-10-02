Следующее заседание "Рамштайна" состоится 15 октября.

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте НАТО.

"В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Напомним, прошлое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялось 9 сентября. По его итогам президент Владимир Зеленский рассказал, что есть результаты по новым системам противовоздушной обороны для Украины.