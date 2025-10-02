УКР
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 15 жовтня

Засідання Рамштайн

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті НАТО.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минуле засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося  9 вересня. За його підсумками президент Володимир Зеленський розповів, що є результати щодо нових систем протиповітряної оборони для України.

Классссссс!!!!!!!мы все ждёмс!!!!!!!!!побыстреееееееёййййййй!!!!!!!!Позасидай теееееееее!!!!!!!!!!!
02.10.2025 14:13 Відповісти
скоріше козел дасть молока .як "рамштайн" реальну допомогу захисту України
02.10.2025 14:21 Відповісти
 
 