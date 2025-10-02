Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 15 жовтня

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті НАТО.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минуле засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 9 вересня. За його підсумками президент Володимир Зеленський розповів, що є результати щодо нових систем протиповітряної оборони для України.