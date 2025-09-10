УКР
Зеленський про підсумки "Рамштайну": Є результати щодо нових систем ППО для України

Президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 9 вересня є результати щодо нових систем протиповітряної оборони для України.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікую на детальну доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо "Рамштайну". Був з ним сьогодні я на контакті. Є результати щодо нових систем ППО для України. Є готовність партнерів фінансувати програму PURL і надалі – для закупівлі американської зброї", - заявив він.

Також Україна домовляється з партнерами про додаткові кошти на виробництво української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб "Росія відчувала, що таке відповідь на війну".

Зеленський додав, що країна також працює над оснащенням українських бригад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підсумки Рамштайну: "Отримано сигнал про те, що підтримка України триватиме та буде сильнішою", - Шмигаль. ФОТО

Зеленський Володимир (25435) ППО (3538) Рамштайн (189)
+4
На нари ішака! Цьому обкуреному мудаку в колгоспі обліковцем працювати, а не займати крісло президента, тим паче воюючої країни.
показати весь коментар
10.09.2025 21:15 Відповісти
+3
+3
Воно так як би є, але його нема...

показати весь коментар
10.09.2025 21:22 Відповісти
Воно так як би є, але його нема...

показати весь коментар
10.09.2025 21:22 Відповісти
Зешмаркля, вимаґай депортацію усіх ухилянтов та лаве шо пливе в карман вояка ґероя ЗСУ, а не твоім хвойдам.
показати весь коментар
10.09.2025 21:10 Відповісти
Просрочений може тільки нахєр піти .Крім вимагати є ще обовязки у держави.Представникам,дебілам розстрільних команд теж накуй
показати весь коментар
10.09.2025 21:24 Відповісти
Бейбі, ото прийдуть кацапи, тобі буде леґше, шось там думати.
показати весь коментар
10.09.2025 21:40 Відповісти
Це потужно, мля
показати весь коментар
10.09.2025 21:15 Відповісти
На нари ішака! Цьому обкуреному мудаку в колгоспі обліковцем працювати, а не займати крісло президента, тим паче воюючої країни.
показати весь коментар
10.09.2025 21:15 Відповісти
Зрозуміло шо у вас там троха кукуха ту ту після ціх атак вночі, але ж фатерлянду потрібен Ґоловнокандувач. Зешмаркля не тяґне на брюс вілліс шварца сталлоне, нушож.
показати весь коментар
10.09.2025 21:29 Відповісти
А може, краще поговорити про ракету Фламінго, чи ще про щось там ..???
показати весь коментар
10.09.2025 21:17 Відповісти
Шмигаль то той де яйця по 17 гривень
показати весь коментар
10.09.2025 21:21 Відповісти
по нормальному потрібні не ППО над ОП . а якісь фламінги які здатні давати відповідь на удари агрессора. потрібен голокомандувач , а не оце
показати весь коментар
10.09.2025 21:25 Відповісти
 
 