Зеленський про підсумки "Рамштайну": Є результати щодо нових систем ППО для України.

Президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 9 вересня є результати щодо нових систем протиповітряної оборони для України.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікую на детальну доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо "Рамштайну". Був з ним сьогодні я на контакті. Є результати щодо нових систем ППО для України. Є готовність партнерів фінансувати програму PURL і надалі – для закупівлі американської зброї", - заявив він.

Також Україна домовляється з партнерами про додаткові кошти на виробництво української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб "Росія відчувала, що таке відповідь на війну".

Зеленський додав, що країна також працює над оснащенням українських бригад.

