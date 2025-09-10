РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10186 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Заседание Рамштайна
789 11

Зеленский об итогах "Рамштайна": Есть результаты по новым системам ПВО для Украины

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 9 сентября есть результаты по новым системам противовоздушной обороны для Украины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаю подробный доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по"Рамштайну". Был с ним сегодня на контакте. Есть результаты по новым системам ПВО для Украины. Есть готовность партнеров финансировать программу PURL и в дальнейшем - для закупки американского оружия", - заявил он.

Также Украина договаривается с партнерами о дополнительных средствах на производство украинского оружия, в частности - дальнобойных дронов, чтобы "Россия чувствовала, что такое ответ на войну".

Зеленский добавил, что страна также работает над оснащением украинских бригад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Итоги Рамштайна: "Получен сигнал о том, что поддержка Украины будет продолжаться и будет сильнее", - Шмыгаль. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21892) ПВО (3092) Рамштайн (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
На нари ішака! Цьому обкуреному мудаку в колгоспі обліковцем працювати, а не займати крісло президента, тим паче воюючої країни.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:15 Ответить
+3
Зеленський про підсумки "Рамштайну": Є результати щодо нових систем ППО для України.
Які результати?
Що нових систем ППО не буде?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:09 Ответить
+3
Воно так як би є, але його нема...

показать весь комментарий
10.09.2025 21:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський про підсумки "Рамштайну": Є результати щодо нових систем ППО для України.
Які результати?
Що нових систем ППО не буде?
показать весь комментарий
10.09.2025 21:09 Ответить
Воно так як би є, але його нема...

показать весь комментарий
10.09.2025 21:22 Ответить
Зешмаркля, вимаґай депортацію усіх ухилянтов та лаве шо пливе в карман вояка ґероя ЗСУ, а не твоім хвойдам.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:10 Ответить
Просрочений може тільки нахєр піти .Крім вимагати є ще обовязки у держави.Представникам,дебілам розстрільних команд теж накуй
показать весь комментарий
10.09.2025 21:24 Ответить
Бейбі, ото прийдуть кацапи, тобі буде леґше, шось там думати.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:40 Ответить
Це потужно, мля
показать весь комментарий
10.09.2025 21:15 Ответить
На нари ішака! Цьому обкуреному мудаку в колгоспі обліковцем працювати, а не займати крісло президента, тим паче воюючої країни.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:15 Ответить
Зрозуміло шо у вас там троха кукуха ту ту після ціх атак вночі, але ж фатерлянду потрібен Ґоловнокандувач. Зешмаркля не тяґне на брюс вілліс шварца сталлоне, нушож.
показать весь комментарий
10.09.2025 21:29 Ответить
А може, краще поговорити про ракету Фламінго, чи ще про щось там ..???
показать весь комментарий
10.09.2025 21:17 Ответить
Шмигаль то той де яйця по 17 гривень
показать весь комментарий
10.09.2025 21:21 Ответить
по нормальному потрібні не ППО над ОП . а якісь фламінги які здатні давати відповідь на удари агрессора. потрібен голокомандувач , а не оце
показать весь комментарий
10.09.2025 21:25 Ответить
 
 