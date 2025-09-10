Зеленский об итогах "Рамштайна": Есть результаты по новым системам ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 9 сентября есть результаты по новым системам противовоздушной обороны для Украины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Ожидаю подробный доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по"Рамштайну". Был с ним сегодня на контакте. Есть результаты по новым системам ПВО для Украины. Есть готовность партнеров финансировать программу PURL и в дальнейшем - для закупки американского оружия", - заявил он.

Также Украина договаривается с партнерами о дополнительных средствах на производство украинского оружия, в частности - дальнобойных дронов, чтобы "Россия чувствовала, что такое ответ на войну".

Зеленский добавил, что страна также работает над оснащением украинских бригад.

