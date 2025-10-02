Бельгия согласится на использование активов РФ для поддержки Украины при наличии гарантий распределения рисков, – премьер де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно поднял юридические вопросы относительно использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, де Вевер возглавляет группу стран, которые остаются скептически настроенными относительно этого шага из-за беспокойства юридическими последствиями.

Бельгия является особенно уязвимой в этом вопросе, поскольку более половины средств хранится в брюссельской клиринговой компании Euroclear.

В своих комментариях де Вевер отметил, что попросил других лидеров предоставить твердые гарантии по распределению рисков в случае использования замороженных российских активов для финансирования займов Украине.

Он предположил, что Бельгия будет готова реализовать этот план только при условии удовлетворительных ответов на ее вопросы, а пока это не так.

