УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9437 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Використання заморожених активів РФ
322 2

Бельгія погодиться на використання активів РФ для підтримки України за наявності гарантій розподілу ризиків, - прем’єр де Вевер

Де Вевер про заморожені активи РФ

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повторно порушив юридичні питання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, де Вевер очолює групу країн, які залишаються скептично налаштованими щодо цього кроку через занепокоєння юридичними наслідками.

Бельгія є особливо вразливою в цьому питанні, оскільки більше половини коштів зберігається в брюссельській кліринговій компанії Euroclear.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

У своїх коментарях де Вевер зазначив, що попросив інших лідерів надати тверді гарантії щодо розподілу ризиків у разі використання заморожених російських активів для фінансування позик Україні.

Він припустив, що Бельгія буде готова реалізувати цей план лише за умови задовільних відповідей на її запитання, а поки що це не так.

Читайте: Три країни ЄС вимагають додаткових гарантій для видачі "репараційних кредитів" Україні, – Reuters

Автор: 

Бельгія (441) заморожені активи (650) Де Вевер Барт (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
""У своїх коментарях де Вевер зазначив, що попросив інших лідерів надати тверді гарантії Джерело: https://censor.net/ua/n3577426"
Зеленський ти де? Надай гарантії чи ти не лідер?
показати весь коментар
02.10.2025 13:31 Відповісти
До чого там Зеленський ?
Питання в юридичних гарантіях з боку ЄС
показати весь коментар
02.10.2025 13:42 Відповісти
 
 