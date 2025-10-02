Бельгія погодиться на використання активів РФ для підтримки України за наявності гарантій розподілу ризиків, - прем’єр де Вевер

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повторно порушив юридичні питання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

The Guardian

Як зазначається, де Вевер очолює групу країн, які залишаються скептично налаштованими щодо цього кроку через занепокоєння юридичними наслідками.

Бельгія є особливо вразливою в цьому питанні, оскільки більше половини коштів зберігається в брюссельській кліринговій компанії Euroclear.

У своїх коментарях де Вевер зазначив, що попросив інших лідерів надати тверді гарантії щодо розподілу ризиків у разі використання заморожених російських активів для фінансування позик Україні.

Він припустив, що Бельгія буде готова реалізувати цей план лише за умови задовільних відповідей на її запитання, а поки що це не так.

