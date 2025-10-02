Войска РФ пытались открыть новое направление для штурма под Степным на Запорожье, но потерпели поражение, - Силы обороны юга

Российские оккупационные войска пытались открыть новое направление для штурмовых действий возле населенного пункта Степноена Запорожье, однако потерпели неудачу.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже сегодня под утро противник пытался открыть новое направление - начать штурмы в направлении населенного пункта Степное", - отметил Волошин.

По данным разведки, противник сосредоточил силы и технику в районе населенного пункта Жеребянка и планировал штурмовать украинские позиции в направлении Лукьяновского. "Сегодня уже было два таких штурма утром на населенный пункт Степное, и в одном из таких боевых столкновений противник попытался даже осуществить массовый штурм на мотоциклах, использовав шесть средств", - добавил спикер.

Волошин сообщил, что оккупанты пытались ворваться в населенный пункт и закрепиться на украинских позициях, однако силы обороны отразили атаку, уничтожив и мотоциклистов, и технику противника.

