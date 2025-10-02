Війська РФ намагалися відкрити новий напрямок для штурму під Степовим на Запоріжжі, але зазнали поразки, - Сили оборони Півдня
Російські окупаційні війська намагалися відкрити новий напрямок для штурмових дій біля населеного пункту Степове у Запорізькій області, проте зазнали невдачі.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вже сьогодні під ранок противник намагався відкрити новий напрямок - розпочати штурми у напрямку населеного пункту Степове", - зазначив Волошин.
За даними розвідки, противник зосередив сили та техніку в районі населеного пункту Жереб'янка і планував штурмувати українські позиції в напрямку Лук’янівського. "Сьогодні вже було два такі штурми зранку на населений пункт Степове, і в одному з таких бойових зіткнень противник спробував навіть здійснити масовий штурм на мотоциклах, використавши шість засобів", - додав речник.
Волошин повідомив, що окупанти намагалися увірватися в населений пункт та закріпитися на українських позиціях, проте сили оборони відбили атаку, знищивши і мотоциклістів, і техніку противника.
