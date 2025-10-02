РУС
Поранил ножом двух военных ТЦК в Кривом Роге: один в тяжелом состоянии, нападавший установлен, - Нацполиция

В Кривом Роге утром 2 октября напали на двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины и областной ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Во время оповещения в Покровском районе между военными и местным жителем возник конфликт. Гражданин достал из кармана нож и нанес удары 53-летнему и 36-летнему представителям ТЦК, после чего скрылся. Раненых доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, предусматривающее до 8 лет лишения свободы. Вероятный нападающий уже установлен.

нападение (2254) Нацполиция (16797) военнослужащие (6313) ТЦК (765)
Топ комментарии
+16
А де при цьому був поліцейський, який за законом зобов'язаний входити до "групи оповіщення"?
02.10.2025 14:47 Ответить
+6
Я думав ,що щит - це ті ,хто на передовій . .. А воно он як . ТЦК і поліція - щит та ангели -охоронці України ... Тепер зрозумільо чого в них зарплати більші чим в тих ,хто в окопах та бліндажах. .. Як кажуть : кесарю -кєсарєве, а слєсарю -слєсарєве....
02.10.2025 14:58 Ответить
+5
Дать пожизненно уроду тупому! ТЦК - это щит Украины, это наши Ангелы Хранители, и за нападение на них должны давать пожизненно. Точка!
02.10.2025 14:52 Ответить
Ймовірного нападника вже встановлено.

так, ймовірного, чи вже встановлено?
02.10.2025 14:44 Ответить
ймовірно встановлено, а може й ні.
02.10.2025 15:07 Ответить
У нас в селі п'ятеро ухилянтів, але вони навіть з двору не виходять. Ще двоє- ті ще затемна перепливають на острів і до темна там ловлять рибу, їх ніхто не бачить і не чує.
А це якийсь з характером пацанчик.
02.10.2025 14:46 Ответить
П'ятеро це разом з тобою, чи насправді шестеро🤣?
02.10.2025 15:15 Ответить
Я відвоював своє.
02.10.2025 15:31 Ответить
А ти що один з тих п'яти,чи рибалка.А по темі не можна різати нікого,навіть якщо ТЦК.
02.10.2025 15:28 Ответить
А де при цьому був поліцейський, який за законом зобов'язаний входити до "групи оповіщення"?
02.10.2025 14:47 Ответить
Поліція таким не любить займатися, бо влада зміниться- а їм далі працювати.
02.10.2025 14:51 Ответить
де відосики їх оповіщення,бо якось на слух не те...
02.10.2025 14:54 Ответить
Розглядав моделей онліфанс на своєму смартфоні😂
02.10.2025 14:57 Ответить
Може це він був з ножем🤔?
02.10.2025 15:16 Ответить
Дать пожизненно уроду тупому! ТЦК - это щит Украины, это наши Ангелы Хранители, и за нападение на них должны давать пожизненно. Точка!
02.10.2025 14:52 Ответить
вкус очка?
02.10.2025 14:58 Ответить
Я думав ,що щит - це ті ,хто на передовій . .. А воно он як . ТЦК і поліція - щит та ангели -охоронці України ... Тепер зрозумільо чого в них зарплати більші чим в тих ,хто в окопах та бліндажах. .. Як кажуть : кесарю -кєсарєве, а слєсарю -слєсарєве....
02.10.2025 14:58 Ответить
ТЦК дякуємо за службу!
пораненому найшвидшого одужання !
урод-ухилянта на пожиттєве !

питання закрите,
всі розходяться

.
02.10.2025 15:05 Ответить
20 000 у них, плюс в прифронтових районах 30 000 доплатити можуть. На позиціях- 20 000, плюс 100 000 бойових, плюс 70 000 за кожні 30 днів на позиціях.
Так що, пане, ви в калюжу перднули...
Навіть дристонули...
02.10.2025 15:08 Ответить
Можуть доплатити -а можуть і ні , а як рахують бойові .... правда звідки бойовим диванним пенсіонерам про це знати - в марафоні ж кажуть ,що 100 тисяч -значить 100 тисяч
02.10.2025 15:11 Ответить
Якраз я то і знаю. Я лише з березня пенсіонер. В 45 років став ним. Вгадай, як так можливо?
02.10.2025 15:20 Ответить
Не скажу за вас - але знаю - купу силовиків-пєнсіонерів 45-50 років ,що по тилах героїчно незламні з диванів. На фронт не можна їм - через купу причин то за них 50 літні трактористи ,сантєхніки і таксисти воюють.
02.10.2025 15:26 Ответить
Ну, з правоохоронними органами я ніколи пов'язаний не був. Маю медичну освіту, в медицині все життя і пропрацював. До 24.02.22.
02.10.2025 15:28 Ответить
Тонкий тролінг
02.10.2025 15:08 Ответить
Щось тема не злітає. Де це NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus ?
Аlarm!
Аlarm!
Аlarm!
02.10.2025 14:57 Ответить
Чого мене в список не включили? Що за дискримінація?
02.10.2025 14:59 Ответить
означені кацапські боти сплять на службі
02.10.2025 15:06 Ответить
тільки штундєр за всіх пихтіт
02.10.2025 15:11 Ответить
Я елітних кацапських ботів збираю, Вам до них ще працювати й працювати. Разів з десять ще нашвабрять, поки досягнете їх рівня.
02.10.2025 15:10 Ответить
А ти, міл чілавек, стукачьок?
Списки збираєш, як заповів портнов?
02.10.2025 15:12 Ответить
та то кацапський провокатор, флудить тут періодично
02.10.2025 15:15 Ответить
Деактивували? Вітаю з новим ніком.
02.10.2025 15:21 Ответить
ні. сам видалив. але потім дивлюсь, що тупо такі як ти залишились, провокатори кацапські, і прийшлось заново створювати.
02.10.2025 15:23 Ответить
Брешеш.
02.10.2025 15:25 Ответить
я ніколи не брешу.
02.10.2025 15:26 Ответить
Опа, черговий божевільний зі списком. Був тут один вже вів перелік "прихильників" Трампа.
02.10.2025 15:18 Ответить
Складати списки "прєдатєлєй родіни" - це ж стара звичка з совково-сралінських часів ))) Предки мабуть писали доноси і анонімки - і він потомствєнний гебешний стукачок по старій звичці строчить )))
02.10.2025 15:23 Ответить
кожна людина має право на самозахист! впевнений що так і було.
02.10.2025 15:00 Ответить
тепер у нього буде років 15 або й 25 (в залежності від стану пораненого) щоб подискутувати з собою:

то був самозахист чи збройний напад на військовослужбовця при виконанні службових обовьязків ?

і глибоко розкаятись, як не здохне на нарах...

.
02.10.2025 15:16 Ответить
нехай докажуть що це був НАПАД - а саме покажуть записи відеокамер які по закону повинні носити сповіщуни.
і да, 25 років сидіти не буде, коли прийде ураїнська влада його амністують, а цих людоловів можливо посадять
02.10.2025 15:20 Ответить
Ти в слові ;українська; пару помилок зробив. Правильно писати ;коли прийде російська влада його амністують;
02.10.2025 15:24 Ответить
що й треба було довести, ти стверджуєш що кацапи захоплять владу "коли прийде російська влада" не "якщо", а "коли"
02.10.2025 15:28 Ответить
Я просто виправив твого колегу. Так за що деактив схопив, Фєдя? Пряма прокацапська агітація? Набухався і втратив пильність?
02.10.2025 15:30 Ответить
можеш стуканути куди треба, як твій дід і батько робили, і тобі скажуть що я сам видалив аккаунт
02.10.2025 15:31 Ответить
відповідно до закону "оповіщуни" мають фіксувати свої дії на камеру. Отже або показуєте відео як це сталося, або це був самозахист від людоловів
02.10.2025 15:02 Ответить
Дом-2 на рашці крутять, кацапе, а тут

водку не налівают

.
02.10.2025 15:24 Ответить
Показово що на ТОТ воєнкомів ніхто не ріже, люди спокійно йдуть в армію.
02.10.2025 15:05 Ответить
В нас теж воєнкомів ніхто не ріже - даєш 40 сорок лямів -привіт від Борисова - і можеш окучувати грядки далі ....
02.10.2025 15:17 Ответить
Щось не натрапляв на такі новини... Прибріхуєш? На ТОТ не Українці за твоєю логікою?
02.10.2025 15:20 Ответить
Особисто допитував кацапського штурмовика. З Запоріжської області. Як він пояснював- ;Прішла павєстка, я і пашьол. Как нє ідті?;.
02.10.2025 15:23 Ответить
"особисто допитував..." -в тому селі, про яке ти писав, де п'ять шість ухилянтів?
02.10.2025 15:25 Ответить
В Донецькій області.
02.10.2025 15:26 Ответить
кожен Український Воїн має своє село або місто,

це тільки вас, кацапських ботів в біолабораторях розводять як мух
02.10.2025 15:27 Ответить
Дуже розумний і дотепний коментар (ні).
02.10.2025 15:29 Ответить
Это только нажаль начало и мусаров гасить будут!!!Вот увидите!!!
02.10.2025 15:23 Ответить
Hервы.
02.10.2025 15:29 Ответить
Більшість ТЦК роблять правильну і необхідну справу. Але є такі особистості, які разом з поліцією вибирають зажиточні родини, в яких є ухилянти і влаштовують засади, а потім зловивши хлопця вимагають декілька тисяч баксів щоб того відпустити. При Боневтіку в кожній галузі створені якісь корупційні схеми на яких окремі категорії заробляють мільйонии на простих і не захищених українцях. Про це знають верхи, але їх це влаштовує, бо корупціонери захищають в першу чергу їх і віддають відсотки.
02.10.2025 15:32 Ответить
 
 