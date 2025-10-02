2 057 54
Поранил ножом двух военных ТЦК в Кривом Роге: один в тяжелом состоянии, нападавший установлен, - Нацполиция
В Кривом Роге утром 2 октября напали на двух военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Об этом сообщает полиция Днепропетровщины и областной ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Во время оповещения в Покровском районе между военными и местным жителем возник конфликт. Гражданин достал из кармана нож и нанес удары 53-летнему и 36-летнему представителям ТЦК, после чего скрылся. Раненых доставили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, предусматривающее до 8 лет лишения свободы. Вероятный нападающий уже установлен.
