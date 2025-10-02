3 955 90
Поранив ножем двох військових ТЦК у Кривому Розі: один у важкому стані, нападника встановлено, - Нацполіція
У Кривому Розі вранці 2 жовтня напали на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини та обласний ТЦК, передає Цензор.НЕТ.
Під час оповіщення у Покровському районі між військовими та місцевим жителем виник конфлікт. Громадянин дістав із кишені ніж та завдав ударів 53-річному та 36-річному представникам ТЦК, після чого втік. Поранених доправили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає до 8 років позбавлення волі. Ймовірного нападника вже встановлено.
Топ коментарі
так, ймовірного, чи вже встановлено?
А це якийсь з характером пацанчик.
пораненому найшвидшого одужання !
урод-ухилянта на пожиттєве !
питання закрите,
всі розходяться
.
Так що, пане, ви в калюжу перднули...
Навіть дристонули...
Ну так у чому справа?
https://rubryka.com/2025/07/16/************-60-dozvolyly-***********-kontrakt-iz-zsu-rada-uhvalyla-zakon/ Українцям 60+ дозволили підписувати контракт із ЗСУ: Рада ухвалила закон
Коли ідеш по вулиці в спортзал підкачати біцуху, знай, у поглядах військових на твоєму шляху- зневага і презирство.
Ти себе щитом Україні вважаєш?))
p.s. До речі, чого на кацапській, "ангел"?
Аlarm!
Аlarm!
Аlarm!
то був самозахист чи збройний напад на військовослужбовця при виконанні службових обовьязків ?
і глибоко розкаятись, як не здохне на нарах...
.
і да, 25 років сидіти не буде, коли прийде ураїнська влада його амністують, а цих людоловів можливо посадять
ще раз для тупоголових номерних зебілів: нехай покажуть відеозапис своїх бодікамер, де видно що був саме напад. тцк по закону повинні носити камери- це ж навіть шмігАль сказав. і якщо був напад - нехай відповідає по закону.
Скоріш за все дії будуть перекваліфіковані як самозахист. А підрізаного тцкуна відправлять на нари.
водку не налівают
.
це тільки вас, кацапських ботів в біолабораторях розводять як мух
В сша неможливе пакування в бусіки невідомими людьми в балаклавах . Бо там біля тих бусіків і лягли б з простреленими головами ..
Беззаконня не може виправдовуватися - захистом батьківщини , війною чи патріотизмом. Бо це все одно ,що лікувати цироз віскарьом ...