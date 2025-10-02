Поранив ножем двох військових ТЦК у Кривому Розі: один у важкому стані, нападника встановлено, - Нацполіція

У Кривому Розі вранці 2 жовтня напали на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини та обласний ТЦК.

Під час оповіщення у Покровському районі між військовими та місцевим жителем виник конфлікт. Громадянин дістав із кишені ніж та завдав ударів 53-річному та 36-річному представникам ТЦК, після чого втік. Поранених доправили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає до 8 років позбавлення волі. Ймовірного нападника вже встановлено.

