УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9459 відвідувачів онлайн
Новини Напад на ТЦК
3 955 90

Поранив ножем двох військових ТЦК у Кривому Розі: один у важкому стані, нападника встановлено, - Нацполіція

ніж,нож

У Кривому Розі вранці 2 жовтня напали на двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини та обласний ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

Під час оповіщення у Покровському районі між військовими та місцевим жителем виник конфлікт. Громадянин дістав із кишені ніж та завдав ударів 53-річному та 36-річному представникам ТЦК, після чого втік. Поранених доправили до лікарні, один із них перебуває у важкому стані.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 та ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає до 8 років позбавлення волі. Ймовірного нападника вже встановлено.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

напад (1164) Нацполіція (15527) військовослужбовці (4951) ТЦК та СП (819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А де при цьому був поліцейський, який за законом зобов'язаний входити до "групи оповіщення"?
показати весь коментар
02.10.2025 14:47 Відповісти
+24
Я думав ,що щит - це ті ,хто на передовій . .. А воно он як . ТЦК і поліція - щит та ангели -охоронці України ... Тепер зрозумільо чого в них зарплати більші чим в тих ,хто в окопах та бліндажах. .. Як кажуть : кесарю -кєсарєве, а слєсарю -слєсарєве....
показати весь коментар
02.10.2025 14:58 Відповісти
+13
де відосики їх оповіщення,бо якось на слух не те...
показати весь коментар
02.10.2025 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ймовірного нападника вже встановлено.

так, ймовірного, чи вже встановлено?
показати весь коментар
02.10.2025 14:44 Відповісти
мабуть встановлено, на бодікамері повино бути зафіксовано все. Як що боікамера була.
показати весь коментар
02.10.2025 15:42 Відповісти
У нас в селі п'ятеро ухилянтів, але вони навіть з двору не виходять. Ще двоє- ті ще затемна перепливають на острів і до темна там ловлять рибу, їх ніхто не бачить і не чує.
А це якийсь з характером пацанчик.
показати весь коментар
02.10.2025 14:46 Відповісти
Я відвоював своє.
показати весь коментар
02.10.2025 15:31 Відповісти
Ну може і ті, кого ти називаєш "ухилянтами" (не тільки в селі да їх 6), теж хто відвоював, хто не може воювати?
показати весь коментар
02.10.2025 15:33 Відповісти
Ні. Ще один у нас доглядає брата- інваліда- законна відстрочка, один доглядає матір після інсульту- законна відстрочка, ще в одного теж опікунство над матір'ю-інвалідом, хоча мати в сусідньому районі в доньки живе- теж законна відстрочка. Плюс працюючі в РЕС, вчителі, трахтористи- законна бронь.
показати весь коментар
02.10.2025 15:42 Відповісти
А де при цьому був поліцейський, який за законом зобов'язаний входити до "групи оповіщення"?
показати весь коментар
02.10.2025 14:47 Відповісти
Поліція таким не любить займатися, бо влада зміниться- а їм далі працювати.
показати весь коментар
02.10.2025 14:51 Відповісти
де відосики їх оповіщення,бо якось на слух не те...
показати весь коментар
02.10.2025 14:54 Відповісти
Розглядав моделей онліфанс на своєму смартфоні😂
показати весь коментар
02.10.2025 14:57 Відповісти
Дать пожизненно уроду тупому! ТЦК - это щит Украины, это наши Ангелы Хранители, и за нападение на них должны давать пожизненно. Точка!
показати весь коментар
02.10.2025 14:52 Відповісти
Я думав ,що щит - це ті ,хто на передовій . .. А воно он як . ТЦК і поліція - щит та ангели -охоронці України ... Тепер зрозумільо чого в них зарплати більші чим в тих ,хто в окопах та бліндажах. .. Як кажуть : кесарю -кєсарєве, а слєсарю -слєсарєве....
показати весь коментар
02.10.2025 14:58 Відповісти
ТЦК дякуємо за службу!
пораненому найшвидшого одужання !
урод-ухилянта на пожиттєве !

питання закрите,
всі розходяться

.
показати весь коментар
02.10.2025 15:05 Відповісти
20 000 у них, плюс в прифронтових районах 30 000 доплатити можуть. На позиціях- 20 000, плюс 100 000 бойових, плюс 70 000 за кожні 30 днів на позиціях.
Так що, пане, ви в калюжу перднули...
Навіть дристонули...
показати весь коментар
02.10.2025 15:08 Відповісти
Можуть доплатити -а можуть і ні , а як рахують бойові .... правда звідки бойовим диванним пенсіонерам про це знати - в марафоні ж кажуть ,що 100 тисяч -значить 100 тисяч
показати весь коментар
02.10.2025 15:11 Відповісти
Якраз я то і знаю. Я лише з березня пенсіонер. В 45 років став ним. Вгадай, як так можливо?
показати весь коментар
02.10.2025 15:20 Відповісти
Не скажу за вас - але знаю - купу силовиків-пєнсіонерів 45-50 років ,що по тилах героїчно незламні з диванів. На фронт не можна їм - через купу причин то за них 50 літні трактористи ,сантєхніки і таксисти воюють.
показати весь коментар
02.10.2025 15:26 Відповісти
Ну, з правоохоронними органами я ніколи пов'язаний не був. Маю медичну освіту, в медицині все життя і пропрацював. До 24.02.22.
показати весь коментар
02.10.2025 15:28 Відповісти
Родич Крупи ?
показати весь коментар
02.10.2025 17:00 Відповісти
Прокурор інвалід?
показати весь коментар
02.10.2025 17:04 Відповісти
Вадимир Каракай #398922 Я лише з березня пенсіонер. В 45 років став ним.

Ну так у чому справа?

https://rubryka.com/2025/07/16/************-60-dozvolyly-***********-kontrakt-iz-zsu-rada-uhvalyla-zakon/ Українцям 60+ дозволили підписувати контракт із ЗСУ: Рада ухвалила закон
показати весь коментар
02.10.2025 17:26 Відповісти
Я вже був в ЗСУ. Три роки. Тепер твоя черга.
показати весь коментар
02.10.2025 17:31 Відповісти
Ти думай коли впрягаєшся за ТЦК,і коли називаєш у "них"тих хто на передовій,ти ж сам себе палиш
показати весь коментар
02.10.2025 15:56 Відповісти
У них, нешановна мамина жоржинка, народжена не для війни, я називаю саме ТЦК.
показати весь коментар
02.10.2025 16:23 Відповісти
Ти все одно впрягаєшся за ТЦК,тому не схоже що ти ветеран.і взагалі ти якийсь неадекватно обізнаний про всіх навкруги,що схожий на брехуна.
показати весь коментар
02.10.2025 16:58 Відповісти
Ти дійсно віриш що військові на передку проти мобілізації і готові ще три роки спати на мерзлій землі без замін та ротацій, тільки б ти, мамина квіточка, не пізнала страхіть війни?
Коли ідеш по вулиці в спортзал підкачати біцуху, знай, у поглядах військових на твоєму шляху- зневага і презирство.
показати весь коментар
02.10.2025 17:30 Відповісти
У тебе ще й фантазія бурхлива,де ти таке прочитав,я думаю тільки що ти брехун і не поглядуй на качків,не гарно це.
показати весь коментар
02.10.2025 17:49 Відповісти
Тонкий тролінг
показати весь коментар
02.10.2025 15:08 Відповісти
И отлучать от Церкви
показати весь коментар
02.10.2025 16:10 Відповісти
Александр Иванов #590191 ТЦК - это щит Украины, это наши Ангелы Хранители

Ти себе щитом Україні вважаєш?))
p.s. До речі, чого на кацапській, "ангел"?
показати весь коментар
02.10.2025 17:22 Відповісти
Щось тема не злітає. Де це NNN, tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, Sсhool Bus ?
Аlarm!
Аlarm!
Аlarm!
показати весь коментар
02.10.2025 14:57 Відповісти
Чого мене в список не включили? Що за дискримінація?
показати весь коментар
02.10.2025 14:59 Відповісти
означені кацапські боти сплять на службі
показати весь коментар
02.10.2025 15:06 Відповісти
тільки штундєр за всіх пихтіт
показати весь коментар
02.10.2025 15:11 Відповісти
Я елітних кацапських ботів збираю, Вам до них ще працювати й працювати. Разів з десять ще нашвабрять, поки досягнете їх рівня.
показати весь коментар
02.10.2025 15:10 Відповісти
Деактивували? Вітаю з новим ніком.
показати весь коментар
02.10.2025 15:21 Відповісти
Брешеш.
показати весь коментар
02.10.2025 15:25 Відповісти
ти не брешиш ти "врёшь"
показати весь коментар
02.10.2025 16:47 Відповісти
Опа, черговий божевільний зі списком. Був тут один вже вів перелік "прихильників" Трампа.
показати весь коментар
02.10.2025 15:18 Відповісти
Складати списки "прєдатєлєй родіни" - це ж стара звичка з совково-сралінських часів ))) Предки мабуть писали доноси і анонімки - і він потомствєнний гебешний стукачок по старій звичці строчить )))
показати весь коментар
02.10.2025 15:23 Відповісти
Не треба стільки негативу. То є косплей на проскрипційні списки, як в Луція Корнелія Сулли. Кожен солідний інтернет-форум повинен мати свою реінкарнацію давньоримського імператора)
показати весь коментар
02.10.2025 17:44 Відповісти
кожна людина має право на самозахист! впевнений що так і було.
показати весь коментар
02.10.2025 15:00 Відповісти
тепер у нього буде років 15 або й 25 (в залежності від стану пораненого) щоб подискутувати з собою:

то був самозахист чи збройний напад на військовослужбовця при виконанні службових обовьязків ?

і глибоко розкаятись, як не здохне на нарах...

.
показати весь коментар
02.10.2025 15:16 Відповісти
нехай докажуть що це був НАПАД - а саме покажуть записи відеокамер які по закону повинні носити сповіщуни.
і да, 25 років сидіти не буде, коли прийде ураїнська влада його амністують, а цих людоловів можливо посадять
показати весь коментар
02.10.2025 15:20 Відповісти
Ти в слові ;українська; пару помилок зробив. Правильно писати ;коли прийде російська влада його амністують;
показати весь коментар
02.10.2025 15:24 Відповісти
Я просто виправив твого колегу. Так за що деактив схопив, Фєдя? Пряма прокацапська агітація? Набухався і втратив пильність?
показати весь коментар
02.10.2025 15:30 Відповісти
Ну, дарма ти його відновив, я скажу.
показати весь коментар
02.10.2025 15:34 Відповісти
я в слові зробив помилку, пропустив букву. а ти чекаєш русню?

ще раз для тупоголових номерних зебілів: нехай покажуть відеозапис своїх бодікамер, де видно що був саме напад. тцк по закону повинні носити камери- це ж навіть шмігАль сказав. і якщо був напад - нехай відповідає по закону.
показати весь коментар
02.10.2025 15:50 Відповісти
не буде,бо коли включать Конституцію там стане питання статті 17,а потім ще десь 14 статей з ККУ і буде закона самооборона
показати весь коментар
02.10.2025 16:11 Відповісти
Після війни буде вилечезна чистка від зеленої банди і справ на тцкунів і полюцію, які займались викраденням людей.
Скоріш за все дії будуть перекваліфіковані як самозахист. А підрізаного тцкуна відправлять на нари.
показати весь коментар
02.10.2025 17:17 Відповісти
відповідно до закону "оповіщуни" мають фіксувати свої дії на камеру. Отже або показуєте відео як це сталося, або це був самозахист від людоловів
показати весь коментар
02.10.2025 15:02 Відповісти
Дом-2 на рашці крутять, кацапе, а тут

водку не налівают

.
показати весь коментар
02.10.2025 15:24 Відповісти
Показово що на ТОТ воєнкомів ніхто не ріже, люди спокійно йдуть в армію.
показати весь коментар
02.10.2025 15:05 Відповісти
В нас теж воєнкомів ніхто не ріже - даєш 40 сорок лямів -привіт від Борисова - і можеш окучувати грядки далі ....
показати весь коментар
02.10.2025 15:17 Відповісти
Щось не натрапляв на такі новини... Прибріхуєш? На ТОТ не Українці за твоєю логікою?
показати весь коментар
02.10.2025 15:20 Відповісти
Особисто допитував кацапського штурмовика. З Запоріжської області. Як він пояснював- ;Прішла павєстка, я і пашьол. Как нє ідті?;.
показати весь коментар
02.10.2025 15:23 Відповісти
В Донецькій області.
показати весь коментар
02.10.2025 15:26 Відповісти
кожен Український Воїн має своє село або місто,

це тільки вас, кацапських ботів в біолабораторях розводять як мух
показати весь коментар
02.10.2025 15:27 Відповісти
Дуже розумний і дотепний коментар (ні).
показати весь коментар
02.10.2025 15:29 Відповісти
У вас за бумажний стаканчік, брошєнний в мєнта на 209 лет сажают.
показати весь коментар
02.10.2025 15:32 Відповісти
В США если что-то бросишь в копа, получишь литой свинец в башку, но чаще всего убивают даже если замахнёшься, бросить успевают немногие.
показати весь коментар
02.10.2025 15:43 Відповісти
А що в США копи теж збивають людей з велосипедів ,ламають їм кінцівки ,запихають в бусікі без жодних правових підстав ? Нагадайте в якому саме штаті?
показати весь коментар
02.10.2025 15:53 Відповісти
В США нет такого беспредела, там с уважением относятся к шерифам и в целом к полицейским, потому что уровень преступности колоссально высокий.
показати весь коментар
02.10.2025 16:00 Відповісти
тоді не треба тут розповідати як там у вас!!!!
показати весь коментар
02.10.2025 16:13 Відповісти
В СШа поліція в першу чергу не творить безпрєдєл .

В сша неможливе пакування в бусіки невідомими людьми в балаклавах . Бо там біля тих бусіків і лягли б з простреленими головами ..

Беззаконня не може виправдовуватися - захистом батьківщини , війною чи патріотизмом. Бо це все одно ,що лікувати цироз віскарьом ...
показати весь коментар
02.10.2025 16:21 Відповісти
ТЦК это не полиция и не ВСУ, это опричники Зеленского, провожу параллель с опричниками Ивана Грозного, можете загуглить и почитать про этих ребят. Очень много общего, не всё конечно, но есть схожие моменты.
показати весь коментар
02.10.2025 16:28 Відповісти
Так є схожість . Відсутність компетентності Зе компенсує грубою силою та беззаконнями приериваючись патріотизмом та військовим станом
показати весь коментар
02.10.2025 16:32 Відповісти
Насильно мил не будешь, все эти зелёные гориллы сами себе роют яму, народ всё помнит и обязательно отомстит.
показати весь коментар
02.10.2025 16:36 Відповісти
Hервы.
показати весь коментар
02.10.2025 15:29 Відповісти
Більшість ТЦК роблять правильну і необхідну справу. Але є такі особистості, які разом з поліцією вибирають зажиточні родини, в яких є ухилянти і влаштовують засади, а потім зловивши хлопця вимагають декілька тисяч баксів щоб того відпустити. При Боневтіку в кожній галузі створені якісь корупційні схеми на яких окремі категорії заробляють мільйонии на простих і не захищених українцях. Про це знають верхи, але їх це влаштовує, бо корупціонери захищають в першу чергу їх і віддають відсотки.
показати весь коментар
02.10.2025 15:32 Відповісти
Злиє укронацисти хатєлі бусіфіциравать мальчіка в трусіках в Нацгвардію, но мальчік аказался нє лох, а очень дажє чьоткій пацанчік с пьоришком.
показати весь коментар
02.10.2025 15:38 Відповісти
Прийдуть твої(не доведи Боже), то твій мальчік на другий день піде вбивати українців.
показати весь коментар
02.10.2025 16:26 Відповісти
В мосєйчучки дівоче прізвище теж раєвська. Часом не родичка?
показати весь коментар
02.10.2025 17:20 Відповісти
Ух ти, вас на ботофермі навчили фотошопом користуватися
показати весь коментар
02.10.2025 17:29 Відповісти
 
 