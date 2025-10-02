Зеленский встретился с Мелони: обсудили гарантии безопасности, подготовку к заседанию "Коалиции желающих" и контакты с Трампом
Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Хороший разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. О потенциальных рисках и угрозах со стороны России, учитывая недавние нарушения воздушного пространства стран Европы, и пути реагирования на общие вызовы. Готовы делиться опытом в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию"Коалиции желающих" и контакты с президентом США Дональдом Трампом.
Также Зеленский поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины во время войны.
