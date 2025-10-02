РУС
Новости Встреча Зеленского в Лондоне
Зеленский встретился с Мелони: обсудили гарантии безопасности, подготовку к заседанию "Коалиции желающих" и контакты с Трампом

Зеленский встретился с Мелони

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. О потенциальных рисках и угрозах со стороны России, учитывая недавние нарушения воздушного пространства стран Европы, и пути реагирования на общие вызовы. Готовы делиться опытом в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию"Коалиции желающих" и контакты с президентом США Дональдом Трампом.

Также Зеленский поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины во время войны.

Также читайте: Мелони: Россия больше заинтересована в усилении атак по Украине, чем в переговорах

Зеленский Владимир (22129) Джорджа Мелони (150)
Це фото якогось папарацці? Не показуйте його скумбріїпо8
02.10.2025 17:37 Ответить
Потужний пи*дьониш лідер ********** 🤭
02.10.2025 17:47 Ответить
Мелоні краще за сумбрию, Меланья теж !
02.10.2025 17:49 Ответить
Ага, поділися досвідом. У Чернігові назбивали, аж самим погано стало.
02.10.2025 17:51 Ответить
Ложь, обман, манипуляции.
02.10.2025 18:04 Ответить
Геть мохнатого туриста!
02.10.2025 18:26 Ответить
 
 