Зеленский встретился с Мелони: обсудили гарантии безопасности, подготовку к заседанию "Коалиции желающих" и контакты с Трампом

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Хороший разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. О потенциальных рисках и угрозах со стороны России, учитывая недавние нарушения воздушного пространства стран Европы, и пути реагирования на общие вызовы. Готовы делиться опытом в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию"Коалиции желающих" и контакты с президентом США Дональдом Трампом.



Также Зеленский поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины во время войны.

