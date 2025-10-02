Зеленський зустрівся з Мелоні: обговорили гарантії безпеки, підготовку до засідання "Коаліції охочих" та контакти з Трампом
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про потенційні ризики та загрози з боку Росії, зважаючи на нещодавні порушення повітряного простору країн Європи, і шляхи реагування на спільні виклики. Готові ділитися досвідом у цьому питанні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих" і контакти з президентом США Дональдом Трампом.
Також Зеленський подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.
