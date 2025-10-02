УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Мелоні
901 8

Зеленський зустрівся з Мелоні: обговорили гарантії безпеки, підготовку до засідання "Коаліції охочих" та контакти з Трампом

Зеленський зустрівся з Мелоні

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Хороша розмова з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Про потенційні ризики та загрози з боку Росії, зважаючи на нещодавні порушення повітряного простору країн Європи, і шляхи реагування на спільні виклики. Готові ділитися досвідом у цьому питанні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання "Коаліції охочих" і контакти з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни.

Також читайте: Мелоні: Росія більше зацікавлена в посиленні атак по Україні, ніж у переговорах

Автор: 

Зеленський Володимир (25682) Мелоні Джорджа (178)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це фото якогось папарацці? Не показуйте його скумбріїпо8
показати весь коментар
02.10.2025 17:37 Відповісти
Потужний пи*дьониш лідер ********** 🤭
показати весь коментар
02.10.2025 17:47 Відповісти
Мелоні краще за сумбрию, Меланья теж !
показати весь коментар
02.10.2025 17:49 Відповісти
Ага, поділися досвідом. У Чернігові назбивали, аж самим погано стало.
показати весь коментар
02.10.2025 17:51 Відповісти
Ложь, обман, манипуляции.
показати весь коментар
02.10.2025 18:04 Відповісти
Геть мохнатого туриста!
показати весь коментар
02.10.2025 18:26 Відповісти
Клоун
показати весь коментар
02.10.2025 18:49 Відповісти
Мразота рiдкiсна
показати весь коментар
02.10.2025 19:23 Відповісти
 
 