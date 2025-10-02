Вскоре смена места службы между ВСУ и НГУ станет доступной в "Армия+"

В приложении "Армия+" готовится к запуску новая возможность - военные смогут подавать электронный рапорт на смену места службы между Вооруженными Силами и Национальной гвардией Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта новая процедура предусмотрена решением правительства от 1 октября.

"В украинской армии служит много профессиональных специалистов. Новая функция даст больше возможностей применять свои навыки по назначению, а командирам - привлекать военную и гражданскую экспертизу и усиливать подразделения новыми знаниями", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Сообщается, что новый функционал заработает в"Армия+" в ближайшее время - после публикации изменений и вступления в силу постановления.

О начале работы функции будет сообщено дополнительно.

