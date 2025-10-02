Невдовзі зміна місця служби між ЗСУ та НГУ стане доступною в "Армія+"

У застосунку "Армія+" готується до запуску нова можливість - військові зможуть подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними Силами та Національною гвардією України.

Як зазначається, ця нова процедура передбачена рішенням Уряду від 1 жовтня.

"В українській армії служить багато фахових спеціалістів. Нова функція дасть більше можливостей застосовувати свої навички за призначенням, а командирам - залучати військову та цивільну експертизу та підсилювати підрозділи новими знаннями", - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Повідомляється, що новий функціонал запрацює в "Армія+" найближчим часом - після публікації змін і набрання чинності постанови.

Про початок роботи функції буде повідомлено додатково.

