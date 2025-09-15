В "Армія+" з’явився Довідник Армія ID та п’ять нових рапортів

У новій версії Армія+ 2.5.0 з’явився Довідник Армія ID. Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Міноборони України

Окрім того, додано 5 нових рапортів:

одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);

донація крові;

довідка про доходи;

довідка про обставини травми (Додаток 5);

звільнення за досягненням граничного віку.

Оновлено й рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В "Армія+" з’явився навчальний курс "СЕДО: цифровий документообіг у війську"