В "Армія+" з’явився Довідник Армія ID та п’ять нових рапортів

В Армія+ з’явились 5 нових рапортів на виплати, документи та відпустку

У новій версії Армія+ 2.5.0 з’явився Довідник Армія ID. Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Міноборони  України

Окрім того, додано 5 нових рапортів:

  • одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
  • донація крові;
  • довідка про доходи;
  • довідка про обставини травми (Додаток 5);
  • звільнення за досягненням граничного віку.

Оновлено й рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати.

