В "Армія+" з’явився Довідник Армія ID та п’ять нових рапортів
У новій версії Армія+ 2.5.0 з’явився Довідник Армія ID. Тепер можна зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Міноборони України
Окрім того, додано 5 нових рапортів:
- одноразова грошова допомога (інвалідність або часткова втрата працездатності);
- донація крові;
- довідка про доходи;
- довідка про обставини травми (Додаток 5);
- звільнення за досягненням граничного віку.
Оновлено й рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше. Їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати.
