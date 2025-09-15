В "Армия+" появился Справочник Армия ID и пять новых рапортов

В новой версии Армия+ 2.5.0 появился Справочник Армия ID. Теперь можно сохранять ID командира, ТВО или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.

Кроме того, добавлено 5 новых рапортов:

единовременная денежная помощь (инвалидность или частичная потеря трудоспособности);

донация крови;

справка о доходах;

справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);

увольнение по достижению предельного возраста.

Обновлен и рапорт на смену места службы. Теперь добавлять нужные документы еще проще. Их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах.

