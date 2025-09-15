677 0
В "Армия+" появился Справочник Армия ID и пять новых рапортов
В новой версии Армия+ 2.5.0 появился Справочник Армия ID. Теперь можно сохранять ID командира, ТВО или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграмм-канале Минобороны Украины
Кроме того, добавлено 5 новых рапортов:
- единовременная денежная помощь (инвалидность или частичная потеря трудоспособности);
- донация крови;
- справка о доходах;
- справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
- увольнение по достижению предельного возраста.
Обновлен и рапорт на смену места службы. Теперь добавлять нужные документы еще проще. Их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах.
