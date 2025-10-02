РУС
Мэр Ахтырки Кузьменко раскритиковал присвоение Тростянцу звания "город-герой"

мэр Ахтырки

Ахтырский городской голова Павел Кузьменко на своей странице в Facebook раскритиковал решение присвоить Тростянцу звание "Город-герой Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ахтырский портал.

"Именно за измену Бовой и его ДФТГшниками своего города, за убийства врагом из его города ахтырских детей, гражданских, военных, корректировки огня из Тростянца по Ахтырке "Орланами", за удобные ротации и базирования для врага, в Тростянце сегодня дают почетное звание "Город-герой"... Так "вытирают ноги" о погибших гражданских и военных, уничтожают веру в правду среди живых", - отметил Кузьменко.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 16 городам звания "Город-герой". Среди них - Сумы и Тростянец.

В то же время ахтырчане в соцсетях поздравляли соседний Тростянец с отличием.

К личной странице городского головы Ахтырки не все горожане имеют доступ. Публикуем скрин из сообщения Павла Кузьменко.

мэр Ахтырки

Сумская область (3721) Ахтырка (27) Тростянец (28) Ахтырский район (24)
+16
Слід зупинити і ліквідувати цю кацапо-совкову практику - міста-герої. Уся Україна та усі населені пункти уже є героями без штучних традицій відмерлої більшовицької доби.
02.10.2025 19:08 Ответить
+6
до речі.
всі міста закарпаття.
бо встояли, та не здалися клятому орбану!
хоча паспортів мадярських понабирали на всю родину.
02.10.2025 19:16 Ответить
+3
https://www.youtube.com/watch?v=LFDU1tqK1Uk

ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
02.10.2025 19:04 Ответить
А куда гроші зе!лені заривати будуть??? Населені пункти-герої - це типу такий патріотичний привід..пійде встановлення знаків, стел на в'їздах/виїздах..може ще буде саме їздити відкривати..
02.10.2025 19:13 Ответить
то були цигани..
02.10.2025 19:29 Ответить
Цю дурню хіба при Зеленському започатковано в Україні ??? І ніхто х попередніх президентів цієї дурні не зупинив, хоча деларували європейське майбутнє усі очільники держави. Тільки уявіть : Париж - місто-герой, Амстердам - місто-герой, Брюсель - місто-герой ..... Ледь не знудило.
02.10.2025 19:21 Ответить
А треба мавпувати? Ще раз - це засіб чергового крадівництва.
02.10.2025 19:23 Ответить
Я б сказав більше. Цей рудимент совка потрібно анулювати безповоротно. Я, наприклад, не чув про звання "Герой Литви", чи "Герой Естонії". А от "Герой России"- будь ласка. "Вобщем" - адін народ, адні традіциі, все по-рассейскі, равнєніє на старшего брата ... Чи як?
02.10.2025 19:53 Ответить
А хто це придумав - місто-герой? Кому потрібне оце совкодрочерство?
Лідар завтра відродить і комсомольців з Павліками Морозовими.
02.10.2025 19:18 Ответить
Павліки Морозови нікуди і не дівались. Зараз по всій країні воюють з українцями. Готові, навіть, рідного батька покалічити і запхати в бус, лиш би самим на фронт не потрапити. А нквдистів-розстрілювачів та стукачів-донощиків навіть на цьому сайті більш, ніж достатньо.
02.10.2025 19:27 Ответить
Перші ДРГ через Тростянець пройшли вранці 24-го а колони 4-ої танкової дивізії почали йти о 13 годині. До кордону 30 км і не було жодного бійця на шляху орків, група ДФТГ в місті була але зовсім без зброї, яку не давали через те що в районній раді і адміністрації керували і зараз керують колишні регіонали. В містечку був штаб 1-ої армії, дуже багато техніки і особового складу. Був місяць окупації, загинуло і пропало 37 людей а Кузьменко, який ховався десь за Охтиркою (яку обороняли бійці 93 бригади) тепер молодець-брехун обзиває зрадниками. Оточив себе колишніми комуністами і регіоналами і йому цей розбитий Тростянець покою не дає.
02.10.2025 19:31 Ответить
Так, але в чому полягає героїзм Тростянця?
показать весь комментарий
З цим до президента, а я написав про те що я бачив і знав у відповідь на брєд охтирського мера якому здати місто завадили офіцери ЗСУ.
показать весь комментарий
Якась совковість! А Маріуполь, а Бахмут, а Вугледар, а Херсон, а Авдіївка.......... не Герої???
показать весь комментарий
