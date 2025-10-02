Мэр Ахтырки Кузьменко раскритиковал присвоение Тростянцу звания "город-герой"

Ахтырский городской голова Павел Кузьменко на своей странице в Facebook раскритиковал решение присвоить Тростянцу звание "Город-герой Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ахтырский портал.

"Именно за измену Бовой и его ДФТГшниками своего города, за убийства врагом из его города ахтырских детей, гражданских, военных, корректировки огня из Тростянца по Ахтырке "Орланами", за удобные ротации и базирования для врага, в Тростянце сегодня дают почетное звание "Город-герой"... Так "вытирают ноги" о погибших гражданских и военных, уничтожают веру в правду среди живых", - отметил Кузьменко.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении 16 городам звания "Город-герой". Среди них - Сумы и Тростянец.

В то же время ахтырчане в соцсетях поздравляли соседний Тростянец с отличием.

К личной странице городского головы Ахтырки не все горожане имеют доступ. Публикуем скрин из сообщения Павла Кузьменко.