Мер Охтирки Кузьменко розкритикував присвоєння Тростянцю звання "місто-герой"
Охтирський міський голова Павло Кузьменко на своїй сторінці у Facebook розкритикував рішення присвоїти Тростянцю звання "Місто-герой України".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Охтирський портал.
"Саме за зраду Бовою і його ДФТГшниками свого міста, за вбивства ворогом з його міста охтирських дітей, цивільних, військових, коригування вогню з Тростянця по Охтирці "Орланами", за зручні ротації та базування для ворога, в Тростянці сьогодні дають почесне звання "Місто-герой"... Так "витирають ноги" об загиблих цивільних та військових, знищують віру в правду серед живих", – зазначив Кузьменко.
Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння 16 містам звання "Місто-герой". Серед них – Суми та Тростянець.
Місто Тростянець (Сумська область) місяць перебувало під російською окупацією у 2022 році. Юрій Бова - багаторічний мер цього міста.
Публікуємо скрін особистої сторінки міського голови Охтирки Павла Кузьменка.
ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
всі міста закарпаття.
бо встояли, та не здалися клятому орбану!
хоча паспортів мадярських понабирали на всю родину.
Хер його знає - нехай самі розберуться.
Лідар завтра відродить і комсомольців з Павліками Морозовими.