Мер Охтирки Кузьменко розкритикував присвоєння Тростянцю звання "місто-герой"

Охтирський міський голова Павло Кузьменко на своїй сторінці у Facebook розкритикував рішення присвоїти Тростянцю звання "Місто-герой України".

"Саме за зраду Бовою і його ДФТГшниками свого міста, за вбивства ворогом з його міста охтирських дітей, цивільних, військових, коригування вогню з Тростянця по Охтирці "Орланами", за зручні ротації та базування для ворога, в Тростянці сьогодні дають почесне звання "Місто-герой"... Так "витирають ноги" об загиблих цивільних та військових, знищують віру в правду серед живих", – зазначив Кузьменко.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння 16 містам звання "Місто-герой". Серед них – Суми та Тростянець.

Місто Тростянець (Сумська область) місяць перебувало під російською окупацією у 2022 році. Юрій Бова - багаторічний мер цього міста.

