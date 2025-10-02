УКР
Мер Охтирки Кузьменко розкритикував присвоєння Тростянцю звання "місто-герой"

мер Охтирки

Охтирський міський голова Павло Кузьменко на своїй сторінці у Facebook розкритикував рішення присвоїти Тростянцю звання "Місто-герой України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Охтирський портал.

"Саме за зраду Бовою і його ДФТГшниками свого міста, за вбивства ворогом з його міста охтирських дітей, цивільних, військових, коригування вогню з Тростянця по Охтирці "Орланами", за зручні ротації та базування для ворога, в Тростянці сьогодні дають почесне звання "Місто-герой"... Так "витирають ноги" об загиблих цивільних та військових, знищують віру в правду серед живих", – зазначив Кузьменко.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння 16 містам звання "Місто-герой". Серед них – Суми та Тростянець.

Місто Тростянець (Сумська область) місяць перебувало під російською окупацією у 2022 році. Юрій Бова - багаторічний мер цього міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно повідомила про підозру 2 генералам РФ та їхнім підлеглим, які командували ударами по Охтирці. ФОТО

Публікуємо скрін особистої сторінки міського голови Охтирки Павла Кузьменка.

мер Охтирки

Топ коментарі
+18
https://www.youtube.com/watch?v=LFDU1tqK1Uk

ще одна правда про правду а не про висери та піар влади
показати весь коментар
02.10.2025 19:04 Відповісти
Слід зупинити і ліквідувати цю кацапо-совкову практику - міста-герої. Уся Україна та усі населені пункти уже є героями без штучних традицій відмерлої більшовицької доби.
показати весь коментар
02.10.2025 19:08 Відповісти
А куда гроші зе!лені заривати будуть??? Населені пункти-герої - це типу такий патріотичний привід..пійде встановлення знаків, стел на в'їздах/виїздах..може ще буде саме їздити відкривати..
показати весь коментар
02.10.2025 19:13 Відповісти
до речі.
всі міста закарпаття.
бо встояли, та не здалися клятому орбану!
хоча паспортів мадярських понабирали на всю родину.
показати весь коментар
02.10.2025 19:16 Відповісти
то були цигани..
показати весь коментар
02.10.2025 19:29 Відповісти
Цю дурню хіба при Зеленському започатковано в Україні ??? І ніхто х попередніх президентів цієї дурні не зупинив, хоча деларували європейське майбутнє усі очільники держави. Тільки уявіть : Париж - місто-герой, Амстердам - місто-герой, Брюсель - місто-герой ..... Ледь не знудило.
показати весь коментар
02.10.2025 19:21 Відповісти
А треба мавпувати? Ще раз - це засіб чергового крадівництва.
показати весь коментар
02.10.2025 19:23 Відповісти
Так в Світі дивляться на нас - чого вони воюють? адін нарот.
Хер його знає - нехай самі розберуться.
показати весь коментар
02.10.2025 20:33 Відповісти
хто з президентів України давав звання героїв міст? то що це дурня вилізла при зельонському - воно і бубочка, нелох, боневтік, зрадник оманський, головний шашличник нашої країни це і є правда.
показати весь коментар
02.10.2025 20:20 Відповісти
Я б сказав більше. Цей рудимент совка потрібно анулювати безповоротно. Я, наприклад, не чув про звання "Герой Литви", чи "Герой Естонії". А от "Герой России"- будь ласка. "Вобщем" - адін народ, адні традіциі, все по-рассейскі, равнєніє на старшего брата ... Чи як?
показати весь коментар
02.10.2025 19:53 Відповісти
А хто це придумав - місто-герой? Кому потрібне оце совкодрочерство?
Лідар завтра відродить і комсомольців з Павліками Морозовими.
показати весь коментар
02.10.2025 19:18 Відповісти
Павліки Морозови нікуди і не дівались. Зараз по всій країні воюють з українцями. Готові, навіть, рідного батька покалічити і запхати в бус, лиш би самим на фронт не потрапити. А нквдистів-розстрілювачів та стукачів-донощиків навіть на цьому сайті більш, ніж достатньо.
показати весь коментар
02.10.2025 19:27 Відповісти
Так внучок НКВСника при владі.
показати весь коментар
02.10.2025 20:25 Відповісти
Перші ДРГ через Тростянець пройшли вранці 24-го а колони 4-ої танкової дивізії почали йти о 13 годині. До кордону 30 км і не було жодного бійця на шляху орків, група ДФТГ в місті була але зовсім без зброї, яку не давали через те що в районній раді і адміністрації керували і зараз керують колишні регіонали. В містечку був штаб 1-ої армії, дуже багато техніки і особового складу. Був місяць окупації, загинуло і пропало 37 людей а Кузьменко, який ховався десь за Охтиркою (яку обороняли бійці 93 бригади) тепер молодець-брехун обзиває зрадниками. Оточив себе колишніми комуністами і регіоналами і йому цей розбитий Тростянець покою не дає.
показати весь коментар
02.10.2025 19:31 Відповісти
Так, але в чому полягає героїзм Тростянця?
показати весь коментар
02.10.2025 19:52 Відповісти
З цим до президента, а я написав про те що я бачив і знав у відповідь на брєд охтирського мера якому здати місто завадили офіцери ЗСУ.
показати весь коментар
02.10.2025 20:05 Відповісти
Та просто прожити місяць в таких умовах - це непросто, під кінець в людей не було і хліба. Тут багато населених пунктів через які орки тільки проходили і все. А нам довелося по-іншому.
показати весь коментар
02.10.2025 20:12 Відповісти
Ну, якщо брати по таких критеріях, то Донецьк уже має бути двічі чи тричі містом-героєм. Там вже, навіть, води нема...
показати весь коментар
02.10.2025 20:18 Відповісти
Якась совковість! А Маріуполь, а Бахмут, а Вугледар, а Херсон, а Авдіївка.......... не Герої???
показати весь коментар
02.10.2025 19:34 Відповісти
Если бы тогда не устояла Ахтырка то на второй день орки были под Полтавой.
показати весь коментар
02.10.2025 20:10 Відповісти
чому Ахтирка? а бійці ЗСУ то таке.
показати весь коментар
02.10.2025 20:24 Відповісти
 
 