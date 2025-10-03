Ночная атака дронами на Днепропетровскую область: под ударами – Днепр, Синельниковский и Никопольский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне атаковали Днепр и область дронами-камикадзе. Повреждены дома и многоэтажки, по Марганцу били артиллерией. Повсюду без жертв, ПВО сбила 13 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки в Днепре произошли возгорания, чрезвычайники укрощают огонь. В одном из поселков Днепровского района повреждены 4

В Шахтерской громаде Синельниковского района изуродована пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелся дом местных.

Неспокойно также было на Никопольщине. По Марганецкой громаде противник ударил fpv-дроном, бил и из тяжелой артиллерии. Последствия выясняем.

"Главное - повсюду обошлось без пострадавших. По информации ВК, над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников, - отметил Лысак.







