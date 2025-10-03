РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10342 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
1 542 2

Ночная атака дронами на Днепропетровскую область: под ударами – Днепр, Синельниковский и Никопольский районы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью россияне атаковали Днепр и область дронами-камикадзе. Повреждены дома и многоэтажки, по Марганцу били артиллерией. Повсюду без жертв, ПВО сбила 13 БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки в Днепре произошли возгорания, чрезвычайники укрощают огонь. В одном из поселков Днепровского района повреждены 4

В Шахтерской громаде Синельниковского района изуродована пятиэтажка. В ней выбиты окна. В Межевской, по которой россияне попали утром, загорелся дом местных.

Неспокойно также было на Никопольщине. По Марганецкой громаде противник ударил fpv-дроном, бил и из тяжелой артиллерии. Последствия выясняем.

"Главное - повсюду обошлось без пострадавших. По информации ВК, над Днепропетровщиной защитники неба уничтожили 13 вражеских беспилотников, - отметил Лысак.

Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область
Днепропетровская область

Автор: 

Днепр (4510) обстрел (29800) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4519) Днепровский район (172) Никопольский район (460) Синельниковский район (277)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3,14дарасо-кацапи.
показать весь комментарий
03.10.2025 09:37 Ответить
Хтоб приборкав цього лисака!? Паскуда брехлива нічого не робе для захисту області. Ні фортифікацій, ні бліндажів, ні рвів, ні ху@. Пусто
показать весь комментарий
03.10.2025 09:54 Ответить
 
 