Нічна атака дронами на Дніпропетровщину: під ударами - Дніпро, Синельниківський та Нікопольський райони. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни атакували Дніпро та область дронами-камікадзе. Пошкоджені будинки й багатоповерхівка, по Марганцю били артилерією. Повсюди без жертв, ППО збила 13 БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки у Дніпрі сталися займання, надзвичайники приборкують вогонь. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені 4

У Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих.

Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив fpv-дроном, гатив і з важкої артилерії. Наслідки з'ясовуємо.

"Головне – повсюди минулося без постраждалих. За інформацією ПвК, над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 13 ворожих безпілотників, - зазначив Лисак.

Дніпро (3374) обстріл (31158) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (4314) Дніпровський район (175) Нікопольський район (463) Синельниківський район (278)
3,14дарасо-кацапи.
показати весь коментар
03.10.2025 09:37 Відповісти
Хтоб приборкав цього лисака!? Паскуда брехлива нічого не робе для захисту області. Ні фортифікацій, ні бліндажів, ні рвів, ні ху@. Пусто
показати весь коментар
03.10.2025 09:54 Відповісти
Ні фортифікацій, ні бліндажів, ні рвів, ні ху@. Пусто
Просто він виконує вказівки шефа Зеленського.
показати весь коментар
03.10.2025 11:20 Відповісти
 
 